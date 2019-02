Stetten ob Lontal 17 neue Bauplätze sind geplant

Stetten ob Lontal / Klaus Dammann

Niederstotzingens Stadträte wählten für das Wohnbaugebiet Büschelesfeld II die Planungsvariante mit mehr Grundstücken. Ein Bebauungsplan wird aufgestellt. Baubeginn für die Erschließung könnte im Frühjahr 2020 sein.

Die Stadt Niederstotzingen treibt ihre wohnbauliche Entwicklung weiter voran. Um auch im Ortsteil Stetten wieder Bauplätze anbieten zu können, wurden im vorigen Jahr Flächen erworben, die östlich des Wohngebiets Stettbergäcker und nördlich des Gebiets Büschelesfeld liegen und im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgewiesen sind. Für dieses 1,84 Hektar große Areal soll nach einstimmiger Entscheidung des Gemeinderats nun der Bebauungsplan „Büschelesfeld II“ aufgestellt werden.

In der Sitzung des Rats betonte Bürgermeister Marcus Bremer, dass die Stadt sich nach wie vor mit der Innenentwicklung und der Ausweisung neuer Baugebiete beschäftige. So habe der Gemeinderat im Januar das G+H Ingenieurteam mit der Planung für den Bebauungsplan in Stetten beauftragt.

„Schöne Südhanglage“

G+H-Mitarbeiter Jürgen Häußler hob die „schöne Südhanglage“ des Plangebiets hervor und erläuterte den Stadträten dann zwei Varianten, die sich aus den Planungsarbeiten für Büschelesfeld II ergaben. In beiden Fällen werde das Areal von Westen – also von der Straße Am Büschelberg – über drei kurze Stichstraßen erschlossen. Am Ostrand des Baugebiets werde ein 20 Meter breiter Grünstreifen angelegt, ein weiterer Grünstreifen am Südrand.

Bei Variante 1 seien zwölf größere Bauplätze mit Flächen von 890 bis 1180 Quadratmeter angedacht, so Häußler. Die zweite Variante zeige eine etwas verdichtetere Bauweise mit insgesamt 17 Bauplätzen. Hier würden die Grundstücksgrößen von 505 bis 1090 Quadratmeter variieren. Immer im Wechsel seien zwei größere und drei kleinere Flächen geplant. Außerdem solle es hier am Westrand zusätzliche Stellplätze geben.

Variante 2 könne von Süden her in mehreren Abschnitten angegangen werden. So biete ein erster Bauabschnitt sieben Bauplätze mit der ersten Stichstraße, ein zweiter mit Stichstraße zwei dann weitere fünf Grundstücke.

Freiheiten für die Bauherren

Allgemein sei beabsichtigt, den Bauherren so viel Freiheiten wie möglich zu lassen, schilderte der Planer. Zulässig seien Einzel- und Doppelhäuser, ein Pflanzgebot sehe mindestens einen Obstbaum je Grundstück vor. Nicht überbaubare Flächen sollten als Wiesen, Rasen oder Pflanzbeete angelegt werden. Die Dachformen wolle man nicht festsetzen. Was die Entwässerung des Oberflächenwassers angeht, so seien Versickerung auf den Grundstücken und die Ableitung über den Grünstreifen möglich.

Häußler deutete an, dass das Bebauungsplanverfahren im Frühjahr/Sommer 2019 ablaufen könnte, im Herbst sei dann die Erschließungsplanung machbar. Als Termin für einen möglichen Baubeginn nannte er das Frühjahr 2020. Grundstücksbesitzer könnten dann etwa Mitte 2020 mit ihrem Hausbau anfangen.

Einig für Variante 2

Bürgermeister Bremer befand die Planung der Variante 2 für gut und „schnuckelig“. Positiv merkte er die verschiedenen Grundstücksgrößen an. Die BWI-Fraktion habe sich ebenfalls für die zweite Variante entschieden, sagte Stadträtin Marianne Nikola. Grund seien die gute Durchmischung und die größere Zahl an Bauplätzen. Dem schlossen sich auch die Sprecher der SPD-Fraktion, Theodor Feil, und von CDU-WB, Berthold Wetzler, an. Sie würdigten die Variante 2 als zeitgemäßer und vielfältigere Möglichkeiten bietend.

Seitens mehrerer Stadträte wurde in der Diskussion noch Klärungsbedarf in Bezug auf den anzulegenden Grünstreifen gesehen. Dennoch fasste das Gremium einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und votierte ebenso für die planerische Weiterentwicklung der zweiten Variante.

Bauplätze und Grundstücke in Niederstotzingen

Die Homepage der Stadt Niederstotzingen weist aktuell vier Bereiche mit Bauplätzen und Grundstücken aus. Dies sind zum Einen ein bereits reservierter Bauplatz im Mischgebiet in der Niederstotzinger Bahnhofstraße und zum Anderen ein reservierter Platz im Mischgebiet Westliche Sieleräcker II in Oberstotzingen.

Darüber hinaus befinden sich zwei Gebiete – ebenfalls in Oberstotzingen – im Planungsstatus. Diese sind ein Gewerbegebiet nördlich der Straße nach Asselfingen und das allgemeine Wohngebiet Vordere Reute am südlichen Ortsrand des Ortsteils.

Hinzu kommt dann gegebenenfalls Büschelesfeld II als künftiges Wohngebiet in Stetten ob Lontal.