Herbrechtingen Fotowoche: Die Qualität steht im Fokus

Herbrechtingen / Günter Trittner

Die Herbrechtinger Fotofreunde haben sich für ihre 27. Fotowoche der „Ton Art“ verschrieben und wollen im Bürgersaal Bilder zum Genießen zeigen.

Rund 1,2 Billionen Fotos wurden im vergangenen Jahr aufgenommen, die allermeisten wohl geknipst. 85 Prozent stammen von Smartphones. Was in 150 Jahren Fotografie-Geschichte zusammen an Bildern entstanden ist, wird heute jährlich geschossen. Die Zahlen hatte Ralf Walter zusammengetragen und diese auch am Sonntagabend gleich interpretiert. „Die Fotografie ist zu einem Konsumgut verkommen.“

Ein schlechter Einstieg für die 27. Herbrechtinger Fotowoche im Bürgersaal des Rathauses? Der Vorsitzende der Herbrechtinger Fotofreunde ließ seinen eigenen Satz bei der Eröffnung so nicht im Raum stehen. Denn gerade die Fotofreunde sind allesamt angetreten, um der Masse an Bildern Qualität entgegenzustellen. Und, so Walter: „Es wird auch immer Menschen geben, die Bilder bewusst genießen wollen.“

Im Weglassen liegt die Kunst

Diese Hoffnung konnte Walter schon bei einem Blick in den Saal bestätigt finden. Denn da reichten die Stühle nicht für alle, die zur Vernissage gekommen waren. Bis 21. November treten die Fotofreunde nun den Beweis an, dass Können keine schlechte Basis für Kunst ist. Zur ganz großen Kunst kann für Walter das Fotografieren dann werden, „wenn man alles Überflüssige weglässt und das Bild auf den Kern reduziert“.

Für ihre 27. Fotowoche haben sich die Herbrechtinger Fotofreunde die Musik zum Motiv genommen. An die 20 aktive Fotografen zählt der Verein, der 1974 gegründet. So vielfältig sind auch die Auffassungen und die Bildsprachen – die „Ton Art“ eben – wie der Titel der Schau lautet – auch anklingen lässt. Puristisch oder farbenfroh, analytisch oder schwelgend, detailverliebt oder ins Große gehend, haben sich die Fotofreunde der Aufgabe gestellt, Musik sichtbar zu machen. Für eine gute Woche sind nun auf Papier fixiert Instrumente in Fülle im Bürgersaal zu sehen, große, leuchtende Musikautomaten, Übersetzungen von Liedtiteln zu Bildentwürfen wie „Fool On The Hill“, Bands live auf der Bühne oder die technische Geschichte der Musikaufnahme: LP, CD, Smartphone und Bandsalat im Cassettendeck.

Auch die Musik, wusste Ralf Walter, geht durch diese Krise der Vermassung, wenn Millionen Titel jederzeit abrufbar sind und sie zum Hintergrundrauschen des Alltags werden.

Monatlich eine Aufgabe

Um das eigene Auge zu schärfen, stellen sich die Fotofreunde monatlich eine Aufgabe. Das mögen technische Vorgaben sein wie ein fixe Brennweite oder Doppelbelichtung oder thematische Filter wie Winterszenen am Federsee oder ein Besuch im Hymer-Museum. Was dabei übers Jahr zusammengekommen ist, wurde bei der Vernissage in einer schön arrangierten und viel beklatschen Audiovisionsschau gezeigt.

Das weitere Programm

Eine besondere Verbindung werden Musik und Fotografie zum Ende der Fotowoche eingehen. Die Fotofreunde kooperieren dabei erstmals mit der Musikschule Herbrechtingen. Sie werden am 18. November das Lehrerkonzert der Musikschule mit ihren Bildern untermalen. Es geht um Naturtöne. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgersaal. Am Mittwoch, 14. November, zeigt ebenfalls im Bürgersaal des Rathauses um 19.30 Uhr Dr. Markus Maunz seine mit der Stereokamera eingefangenen 3D-Bilder aus Norwegen.