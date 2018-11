Steinheim Steinheim würdigt seine Sportskanonen

Steinheim / Klaus-Dieter Kirschner

Vize-Bürgermeister Guido Rieberger präsentierte die TV-Tennisspieler 60 aIs Mannschaft des Jahres. Vize-Bürgermeister Guido Rieberger präsentierte die TV-Tennisspieler 60 aIs Mannschaft des Jahres. Zudem haben behinderte Reiter bei den Special Olympics in Kiel viele Preise abgeräumt.

Bei den Special Olympics in Kiel waren Mitglieder des Vereins zur Förderung des Behindertensports in diesem Jahr besonders erfolgreich. So standen diese Preisträger ebenso im Vordergrund der Steinheimer Sportlerehrung wie die Schützen des Sportschützenvereins Steinheim und des RSV Söhnstetten.

Sie holten sich in vielen Kategorien tolle Platzierungen oder sogar erste Plätze. Dies schmälert nicht die Leistungen des Turnvereins, dessen Vorsitzender Bernd Ortlieb mit einem gewissen Stolz im Publikum saß.

Mannschaft des Jahres wurden die Tennisspieler 60. Und auch der Ehrenamtspreis für besondere Verdienste um den Sport ging an einen aus dem TV: „Menne“ Wittlinger. Das Akkordeonensemble der Musikschule umrahmte die 90-minütige Feierstunde, in der Vize-Bürgermeister Guido Rieberger durch den Abend führte und die Preisträger näher vorstellte. Sie alle hätten prima die Farben Steinheims beinahe in der ganzen Welt vertreten. Nicht jedem sei der sportliche Erfolg vergönnt gewesen und doch gelte es, darüber nicht zu klagen, sondern sich weiter dem Sport verbunden zu wissen und mit Fleiß und Ausdauer neue Ziele anzusteuern.

Rieberger: „Dieser Ehrungsabend soll auch die Verbundenheit von Gemeinde und Sport in Steinheim, Söhnstetten und allen Teilorten zum Ausdruck bringen. Die Gemeinde freut sich und ist stolz auf die Erfolge ihrer Sportlerinnen und Sportler.“ Sein Dank galt aber auch allen, die im Hintergrund als Betreuer oder Trainer aktiv sind und so auch einen Teil zu einem funktionierenden Vereinswesen gestaltet und „ein tolles Sportangebot erst ermöglichen“.

In der Ehrungsstufe 2 wurden neben anderen Paul Wallner als Bogen- und Pistolenschütze, Sabine Drössler als Leichtathletin (sie läuft 4550 Meter beim Waldlauf in 20 Minuten) sowie Michael Stelzer und Dominik Stampfer (Disc-Golf) sowie Andrea Rauter und Judith Bühringer (Behindertenreiter) für ihre Platzierungen bei den Special Olympics in Kiel belohnt.

Gleichfalls vom Verein zur Förderung des Behindertenreitsports zeichneten sich in der Stufe 3 Christian Stickel, Sandra Junginger, Karin Gellrich, Alisa Hamzic und Lisa Preiß besonders aus mit ersten, zweiten oder dritten Plätzen in Kiel. Heinz Georg Heizmann (Söhnstetten und für den SV Gussenstadt am Start) wurde Deutscher Meister mit der Steinschlossmuskete. Dennis Leiber (TV Steinheim) wurde württembergischer Meister im Geräteturnen. In der Altersklasse Ü 45 wurde Mathias Brodbeck mit dem SV Heldenfingen Deutscher Indiaca-Meister.

Bei den Mannschaften wurden in Stufe 1 für Erfolge auf Kreis- und Bezirksebene die Behinderten-Reiter Mona Bengelmann, Beate Bengelmann, Elena Mönch und Claudia Ziegler geehrt, sowie von den Sportschützen Steinheim Philipp Eilberger, Bernd Hauser, Thomas Hieber, Bernd Gröner, Ralf Prater, Matthias Gaitsch, Herbert Haslanger, Paul Wallner, Michael Böttcher, Renate und Georg Dürr, Ludwig Fendler, Herbert Haslanger, Walter Durner, Herbert Nagel, Dominic Klotzbücher, Siegfried Kieser, Kai Linowski, Michael Löffler, Bastian Belau, Stefanie Dürr, Bernd Hauser, Nicolas Klotzbücher und Bernd Gröner.

In der Ehrungsstufe 2 erreichten die TV-Tischtennissenioren (Martin Prager, Michael Niederführ, Stefan Frank, Gerhard Pfaff, Albert Pfeiffer, Klaus Kuch, Johann Schrodi, Norbert Nowotny und Norbert Sedlatschek) den Kreismeistertitel. Hans-Georg Heinzmann, Kurt Bückle und Robert Stirner (RSV Söhnstetten) wurden beim Vorderladerschießen mit der Perkussionsflinte zweiter in der Württembergischen Meisterschaft. Das Team Heinzmann, Bückle und Peter Adamowitsch (RSV) wurden Zweiter beim Vorderladerschießen mit der Steinschlossflinte. In der Kostümpaarklasse holten sich bei den Special Olympics Summer-Games in Kiel Alisa Hamzic und Karin Münch einen vierten Platz. Georg Dürr, Siegfried Kieser und Michael Böttcher (SSV Steinheim) wurden mit dem Großkaliber 357 Magnum Kreismeister.

Der Mannschaft des Jahres, die seit 35 Jahren in derselben Besetzung am Start ist, gehören an: Gerhard Geiger, Josef Kamper, Kurt Hartmann, Dieter Pernesch, Anton Schmid, Klaus Heltner, Ludwig Täubel, Walter Manzke, Marian Krebs und Rainer Mack an. In der Kategorie 3 stand nur eine Mannschaft auf dem Podium: Sandra Junginger und Karin Münch vom Verein für Behindertenreitsport wurden Zweiter bei den Summer Games in Kiel bei der zu irischer Musik gezeigten Kür in der Kostümpaarklasse. Die Vereinsvorsitzende und Gemeinderätin Dr. Beate Bengelmann erklärte dem Auditorium, was dafür alles geboten werden musste.