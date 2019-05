Nach und nach will nun auch die Gemeinde Steinheim die Lampen auf LED-Technik umstellen. Hierzu soll zeitnah ein Konzept erstellt werden.

Einigen der Steinheimer Gemeinderäte hatte das Thema schon seit Jahren unter den Fingernägeln gebrannt: die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Bislang hatte sich die Verwaltung – noch unter Ex-Bürgermeister Olaf Bernauer, dagegen ausgesprochen.

Steinheims neuer Bürgermeister Holger Weise sieht das offenbar anders als sein Vorgänger und deshalb ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch um genau diese Umstellung. Zum einen sollen künftig bei Erweiterungen und Instandsetzungsarbeiten bereits LED-Leuchten verbaut werden. Zum anderen soll die Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet abschnittsweise auf LED-Technik umgerüstet werden. Die Verwaltung wurde damit beauftragt, ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten und Förderanträge zu stellen.

„Nicht schön, aber finanziell sinnvoll“

Christoph Müller (FWV) war einer derjenigen, die schon seit Längerem auf die Umstellung gepocht hatte. Entsprechend glücklich war er auch über den Tagesordnungspunkt: „Beim Blick auf die Tagesordnung lachte mein Herz. Das alles ist schon lange überfällig.“ Etwas weniger euphorisch, aber gleichwohl pragmatisch sah es Peter Keck (ANB): „LED ist ein sehr grelles und nicht besonders schönes Licht. Aber finanziell macht es wohl Sinn.“ Sinn deshalb, weil die Gemeinde auf lange Sicht mit der LED-Beleuchtung Geld sparen kann: Einen geringeren Energieverbrauch und zudem einen niedrigeren Wartungsaufwand versprechen die Leuchten. Quasi nebenbei, so die Verwaltung, würde man aufgrund des reduzierten CO2-Ausstoßes auch einen Beitrag für den Umweltschutz leisten.

Förderung vom Bund

Zunächst einmal wird die Gemeinde für die Umstellung allerdings tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Leuchtentypen, für die sich der Gemeinderat ebenfalls am Dienstagabend nach längerer Diskussion entschieden hat, kosten zwischen 600 und 800 Euro pro Stück. Wenn allerdings ganze Straßenzüge erneuert werden, würden sich die Einzelpreise verringern. Zudem fördert das Bundesministerium für Umweltschutz Maßnahmen zur CO 2 -Reduzierung derzeit mit 20 Prozent. In der Praxis hat sich laut Verwaltung gezeigt, dass sich der Investitionsaufwand aufgrund der Energieeinsparung nach etwa fünf Jahren amortisiert.

Bei der Auswahl der Lampen pochte Christoph Müller (FWV) dennoch auf Sparsamkeit: Die teureren Design-Lampen sollten nur dort eingesetzt werden, wo es unbedingt notwendig ist. Die Verwaltung würde diese gerne an prominenten Stellen wie entlang der Ortsdurchfahrt Steinheims oder an zentralen Plätzen verwenden. Im übrigen Gemeindegebiet werden etwas günstigere, technische Lampen installiert.