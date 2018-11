Steinheim Steinheim investiert Millionen in neue Baugebiete

Steinheim / Von Carolin Wöhrle

2,8 Millionen Euro, allein für den Grunderwerb für neue Bauplätze: In Steinheim wurde die Finanzplanung für 2019 vorgestellt.

Zum ersten Mal wurde nun auch in Steinheim ein doppischer statt des bisherigen kameralen Haushalts eingebracht. Für die Gemeinde und die Gemeinderäte bedeutet das, dass sie sich über Monate hinweg in das neue Haushaltsrecht und seine Fachbegriffe einarbeiten mussten. Am Ende bleibt die wichtigste Frage, vor allem für die Bürger, aber dieselbe: Worin will die Gemeinde im kommenden Jahr investieren? Beim Blick ins Zahlenwerk wird das sehr schnell deutlich. Die Gemeinde will vor allem dem Wunsch vieler Steinheimer und Söhnstetter nach neuen Bauplätzen nachkommen und dafür den nötigen Grund erwerben. Stolze 2,8 Millionen Euro sind allein dafür eingestellt. Möglich wäre in Steinheim eine Erweiterung des Königsbronner Felds und in Söhnstetten Bauplätze an der Breite.

Zusätzlich will die Gemeinde viel Geld für Straßensanierungen in die Hand nehmen: Mit der Albuchstraße soll 2019 begonnen werden (200 000 Euro). Auch die Söhnstetter Kirchstraße, die derzeit bereits erneuert wird, wird im kommenden Jahr mit voraussichtlich 220 000 Euro zu Buche schlagen. Die Arbeiten an der Mörikestraße sind zwar noch nicht geplant, die Kosten werden von Kämmerer Holger Weise aber auf etwa 250 000 Euro geschätzt.

Auch die Feldwege kommen dran

Aber nicht nur die Gemeindestraßen stehen auf dem Sanierungsprogramm der Gemeinde, sondern auch die Feldwege. Weil die Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege derzeit speziell gefördert wird, hat die Gemeinde den Etat dafür 2019 erhöht: 200 000 Euro sollen eingestellt werden. „Gerne können wir darüber aber nochmal diskutieren“, so Weise gegenüber den Steinheimer Gemeinderäten.

Ein großer Brocken entfällt natürlich auch auf den Hochwasserschutz, wobei den Löwenanteil der Investitionskosten 2019 die Regenüberlaufbecken und den Retensionsraum mit 1,12 Millionen Euro ausmachen. Dieses Geld hat mit dem Kernhaushalt nichts zu tun, sondern fließt aus dem Etat des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung. Selbes gilt für die Investitionskostenbeteiligung für die Kläranlage in Mergelstetten, für die die Gemeinderäte erstmals konkretere Zahlen vorliegen haben – und auch die haben es in sich: 307 100 Euro allein im Jahr 2019 und bis zu 1,2 Millionen Euro insgesamt bis 2022.

An laufenden Kosten für die Gemeinde entfällt der größte Teil auf Personalausgaben: 5,86 Millionen Euro sind vorgesehen. Direkt dahinter liegt die Kreisumlage mit 3,98 Millionen Euro.

So viel also im Groben zur Investitons- und Ausgabenseite. Wie aber sieht es mit den Einnahmen 2019 aus? Im Ergebnishaushalt sind die wichtigsten laufenden Einnahmen die Einkommenssteuer mit fast 5,5 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit 2,6 Millionen Euro.

Schuldenstand steigt auf 3,3 Millionen Euro

Für die Investitionen wartet die Gemeinde noch immer auf den Bescheid der Schulbauförderung, der laut Weise bereits 2017 gestellt worden war. Hier sind 819 000 Euro vorgesehen. Ansonsten werden die Sanierung der Grundschule und die Maßnahmen an der Kirchstraße aus verschiedenen Töpfen gefördert – insgesamt mit fast 600 000 Euro. An neuen Kreditaufnahmen sind 3 Millionen Euro vorgesehen. Aus den Rücklagen wird die Gemeinde knapp 1,5 Millionen Euro entnehmen müssen. Damit sind vom Ersparten zum Ende 2019 voraussichtlich nur noch rund 1,13 Millionen Euro übrig.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt wird Ende 2019 aller Voraussicht nach 3,3 Millionen Euro betragen. Eigentlich wäre dieser noch höher, Weise geht derzeit aber davon aus, dass die Gemeinde – anders als bislang angenommen – im Jahr 2018 doch keine weitere Kreditaufnahme brauchen wird.