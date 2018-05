Steinheim Zwei neue Naturschutzgebiete bei Steinheim ausgewiesen

Steinheim / Carolin Wöhrle

Seit Dienstag stehen 180 Hektar rund um Söhnstetten unter Naturschutz. Bei der Einweihung wurde unter anderem die zentrale Rolle der Schäferei betont.

Der Dienstag war nicht zufällig als Eröffnungstag für die beiden neuen Naturschutzgebiete Bullenberg-Dudelberg-Stockhau und Kutschenberg-Heuschlaufenberg-Stürzelberg gewählt worden: Es war der Tag der biologischen Vielfalt der Unesco.

Und um diese Vielfalt ist es bekanntlich immer schlechter bestellt: Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der zur Eröffnung der Schutzgebiete auf den Dudelhof gekommen war, hielt diesen Umstand den Gästen noch einmal vor Augen: Allein die Masse der Insekten hat um bis zu 75 Prozent abgenommen. „Obwohl wir in Baden-Württemberg viel für den Naturschutz unternehmen, hält der Verlust der biologischen Vielfalt an“, so Reimer.

Gerade deshalb sei die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete so wichtig. Was den Landkreis Heidenheim anbelangt, so sieht es in Sachen Naturschutzgebiete gar nicht schlecht aus: 15 Stück sind es nun insgesamt, allein fünf auf Steinheimer Gemarkung. Die beiden neuen Schutzgebiete teilt sich Steinheim dabei mit den Nachbarn aus Gerstetten und Böhmenkirch.

„Mit Herz dabei“

Dass ein Naturschutzgebiet nicht nur Vorteile, sondern auch Einschränkungen für die Kommunen und vor allem für die Menschen, die in den Gebieten unterwegs sind, mit sich bringt, das gestand auch Reimer ein: „Ein Gebiet nur unter Schutz zu stellen, reicht deshalb nicht.“

Man brauche Menschen, die mit Herz dabei sind, und man müsse bei den Bürgern auch um Verständnis werben. Die „Menschen, die mit Herz dabei sind“, das sind diejenigen Mitarbeiter der Gemeinde und der Forst BW, die sich um die Pflege der Gebiete kümmern, und vor allem die Schäfer, die die Kulturlandschaften bewirtschaften und erhalten

Auf sie legte am Dienstag auch Umweltstaatssekretär Andre Baumann ein besonderes Augenmerk: „Die Heidelandschaften gehören zu den schönsten, die wir haben. Warum? Weil sie über Jahrhunderte hinweg entstanden sind und gepflegt wurden.“ Es gehe auch zukünftig nur zusammen mit den Schäfern, weil nur sie für die Erhaltung der Heidelandschaften sorgen können.

Schäfer knapp über Mindestlohn

Für die Schäfer allerdings bedeutet das: Sie müssen stärker gefördert werden. Laut Baumann betrug der Stundenlohn eines Schäfers in Baden-Württemberg noch vor einigen Jahren 4,85 Euro. Nach und nach wurde die Förderung erhöht, weshalb ein Schäfer künftig durchschnittlich wenigstens etwas mehr als den gesetzlichen Mindestlohn verdienen wird. „Das ist natürlich immer noch zu wenig“, so Baumann. Man wolle deshalb noch mehr in die Förderung der Schäferei investieren.

Auch der Erste Landesbeamte Peter Polta unterstrich die Rolle der elf Hüteschäfer im Landkreis. „Sie sind wichtige Naturschützer.“ Polta nutzte die Gelegenheit und bat bei den Vertretern des Regierungspräsidiums um finanzielle Unterstützung für die Bemühungen um den Naturschutz vor Ort. Dazu gehören derzeit auch Biotopvernetzungskonzepte, die hauptsächlich aus Windkraft-Ersatzzahlungen finanziert werden. Auch Steinheim beteiligt sich an einem solchen Konzept.

Stellvertretend für die Gemeinde waren gestern neben Bürgermeister Olaf Bernauer auch zahlreiche Gemeinderäte zur Eröffnung gekommen. Bernauer zeigte sich stolz auf die neuen Schutzgebiete und betonte dabei mit Blick auf die vielen Helfer: „Die Verantwortung, die wir für die Natur haben, steht bei uns nicht nur auf dem Papier, sondern wird gelebt.“

Was wird geschützt? Was ist künftig verboten?

Über 650 Tier- und Pflanzenarten wurden in den beiden neuen Naturschutzgebieten rund um Söhnstetten nachgewiesen. Einige von ihnen stehen auf den Roten Listen der gefährdeten Arten.

Dazu gehören die Pflanzenarten Katzenpfötchen, Küchenschelle und verschiedene Enzian- und Orchideenarten.

Bei den Tierarten sind speziell die Schmetterlinge wie das Rotbraune Wiesenvögelchen, Heuschrecken wie die Rotflügelige Schnarrschnecke und Vögel wie Milane als besonders schützenswert hervorzuheben.

Zum Schutz dieser seltenen Tier- und Pflanzenarten gelten in dem rund 180 Hektar umfassenden Gebiet künftig strengere Vorschriften: Die Gebiete dürfen nur noch auf den Wegen betreten werden. Fahrradfahren ist nur noch auf mindestens zwei Meter breiten Wegen erlaubt. Verboten ist künftig auch das Pflücken oder Zertreten von Pflanzen, Hunde ohne Leine zu führen, Tiere zu fangen, zu picknicken, Feuer zu machen oder Abfälle wegzuwerfen.

Um die Pflege der Heidelandschaften kümmern sich vier Hüteschäfer. Der größte Flächenanteil wird vom Schafhof Smietana in Steinheim bewirtschaftet.