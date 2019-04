Der Gemeinderat hat eine Anpassung der Vereinsförderrichtlinien beschlossen. Vereine könnten bis zu 200 000 Euro für Bauprojekte bekommen. Davon profitieren wird zunächst einmal der größte von ihnen.

Es musste nicht ausgesprochen werden. Jeder am Ratstisch wusste, wer von der in der jüngsten Sitzung beschlossenen Neufassung der Vereinsförderrichtlinien zunächst einmal profitieren würde: der TV Steinheim.

Schon bei der Hauptversammlung des Vereins im Februar hatte Bürgermeister Holger Weise angekündigt, die Förderrichtlinien der Gemeinde überarbeiten zu wollen. Gesagt, getan: Bislang hatte die Gemeinde Bauprojekte der Vereine mit maximal 100 000 Euro gefördert. Dieser Maximalbetrag wurde jetzt einstimmig auf 200 000 Euro verdoppelt. Generell werden künftig 20 Prozent der Kosten eines Vereins-Bauprojekts von der Gemeinde gefördert.

Gemeinderat muss im Einzelfall nochmal zustimmen

Dass ein Bauvorhaben eines Steinheimer Vereins auf einen Gesamtbetrag von einer Million Euro kommt, dürfte ohnehin äußerst selten der Fall sein. Zudem muss auch weiterhin der Gemeinderat dem Zuschuss im Einzelfall noch einmal zustimmen. Klar wurde bei der Gemeinderatssitzung aber auch, dass es zeitnah um eine Förderung des TV Steinheims gehen wird, der, nachdem die Pläne für das große Sportvereinszentrum endgültig aufgegeben worden sind, dringend ein neues Zuhause braucht: Das alte Vereinsheim ist längst verkauft, die Fußballer ziehen sich derzeit in den Umkleidekabinen der Wentalhalle um. Für die Geschäftsstelle musste eine Übergangsunterkunft gefunden werden.

Der Verein arbeitet nun auf Hochtouren an den Plänen für ein neues TV-Zentrum mit Geschäftsstelle, Umkleidekabinen, Veranstaltungsräumen und einem Gymnastikbereich. „Wir führen derzeit entsprechende Gespräche mit der Bank“, sagt der TV-Vorsitzende Bernd Ortlieb, selbst Mitglied des Gemeinderats, auf Nachfrage. Genaueres könne er derzeit noch nicht sagen. Für die kommenden Wochen wolle man die Mitglieder bei einer außerordentlichen Versammlung über den Stand der Dinge informieren.

Bürgermeister Holger Weise jedenfalls ist wichtig zu betonen, dass alle Vereine künftig noch besser unterstützt werden sollen: Die Vereinsförderung wolle er generell neu aufstellen, wovon die Mehrheit der Vereine profitieren soll. Dies werde noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. „Die Änderung der Richtlinien in der letzten Sitzung des Gemeinderates gilt für alle Vereine in der Gemeinde“, so Weise: „Anlass war aber natürlich konkret das Bauprojekt des TV Steinheim. Hier müssen wir auch möglichst schnell zu einem guten Ergebnis kommen.“

Wie hoch die Baukosten für das neue TV-Vereinsheim sein werden, dazu kann TV-Vorsitzender Bernd Ortlieb derzeit noch nichts sagen, außer: „Es wird erheblich günstiger sein als das ursprünglich geplante Sportvereinszentrum.“

Damit ist auch unklar, wie hoch die Beteiligung der Gemeinde ausfallen wird. Ein entsprechender Antrag des TV liegt der Gemeinde laut Bürgermeister Weise noch nicht vor.