Herbrechtingen Steigen die Gebühren in Herbrechtingen?

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

In der jüngsten Sitzung stand die Überprüfung von Tarifen und Gebühren auf dem Programm. Außerdem wurde der Haushaltsplan 2019 eingebracht, der der letzte kamerale sein wird.

Ein Kindergarten-Spielzimmer und ein Feuerwehrauto zieren die Gebührenbroschüre 2019 der Stadt Herbrechtingen. Sie stehen symbolisch für zwei von vielen Einrichtungen, die die Verwaltung jedes Jahr aufs Neue beschäftigen, wenn es um Gebühren, Tarife und Steuerhebesätze geht. Die Gesamtübersicht dazu stellte Sachbearbeiterin Sabrina Buck in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Darin aufgeführt sind beispielsweise die Musikschule, Märkte, Abwasser- und Bestattungsgebühren sowie Mieten und Pachten.

Besonders heiß diskutiert wurde der Punkt Steueraufkommen, insbesondere die Vergnügungssteuer. Stadtrat Hermann Mader (Freie Wähler) hatte den Antrag gestellt, die Hebesätze erneut zu überprüfen und gegebenenfalls noch einmal um drei Prozentpunkte zu erhöhen. Beigeordneter Thomas Diem, der die Sitzung anstelle des erkrankten Bürgermeisters Dr. Bernd Sipple leitete, betonte, dass der Satz erst im Januar 2018 von 18 auf 25 Prozent angehoben worden war.

Allein Stuttgart liege mit 26 Prozent vor Herbrechtingen, Geislingen mit ebenfalls 25 Prozent auf gleichem Niveau. „Alle anderen Gemeinden liegen bei 18 bis 20 Prozent“, so Diem. Außerdem seien zwei Herbrechtinger Betreiber aufgrund der Berichterstattung bereits hellhörig geworden und hätten voller Sorge angefragt, ob eine Erhöhung der Vergnügungssteuer angedacht sei.

Mader argumentierte, dass die Planung für 2019 mit einer Million Euro beim Vergnügungssteuer-Aufkommen super sei. „Aber eine Erhöhung um ein Prozent würde uns nochmal Mehreinnahmen von 40.000 Euro bringen“, so der Stadtrat. Eine für die Betreiber vernachlässigbare Summe. „Da sind solche Beschwerden wirklich deplatziert.“ Man müsse ein Signal setzen – „Warum sollten wir uns nicht mit Stuttgart auf eine Ebene stellen?“ – und behutsam nach vorne gehen.

Diem ließ also abstimmen, ob eine Erhöhung auf 26 Prozent erwünscht ist. Doch mit acht Fürsprechern, acht Gegnern und drei Enthaltungen wurde der Antrag abgelehnt und es bleibt bei den bisherigen 25 Prozent.

Zweiter wunder Punkt in Sachen Gebühren: die Musikschule. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Martin Müller, hakte bei den Gebühren nach, ebenso wie sein Fraktionskollege Peter Aufleger: „Hatten wir den Abmangel nicht irgendwann mal auf 100.000 Euro beschränkt? Der ist aber ja jetzt viel höher.“ Diem erläuterte, dass Musikschulleiterin Beate Heydel ihnen plausibel gemacht hatte, warum sie damit nicht hinkommt und die Beschränkung dadurch aufgehoben wurde. Der größte Kostenfaktor seien dort die Personalkosten.

In Sachen Bestattungsgebühren wurde noch einmal die Frage nach neuen Urnenwänden laut. „Demnächst laufen die ersten Liegefristen ab, und es wird wieder freie Kammern geben“, wusste Diem.

Außerdem erkundigte sich Mader, wann zuletzt bei den Märkten und beim Industriestammgleis eine Gebührenerhöhung erfolgte. Die Zahlen versprach Diem in der nächsten Sitzung vorzulegen.

Neue Kalkulation beim Abwasser

Beschlossen wurde letztendlich mit einer Enthaltung, dass eine neue Kalkulation der Abwassergebühren erstellt wird. „Wenn die aktuell gültigen Gebührensätze beibehalten werden, würde die Abwasserbeseitigung einen Gewinn von rund 103.000 Euro erwirtschaften“, so Sachbearbeiterin Buck. Da allerdings Verluste aus dem Jahr 2014 letztmalig 2019 ausgeglichen werden können, hatte sie zur Neukalkulation geraten. Letztmalig wird es 2019 auch den kameralen Haushalt geben, da spätestens bis 2020 alle Gemeinden in Baden-Württemberg auf die Doppik umgestellt haben müssen. Dies betonte Diem auch bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019. „Ich präsentiere Ihnen heute ein Planwerk, das für Sie keine Unbekannten enthält“, erklärte er den Stadträten. Dass kein größerer Klärungsbedarf besteht, habe sich bereits in der Sitzung am 25. Oktober bei der Präsentation des Finanz- und Investitionsplans abgezeichnet.

Als besonders wichtig hob er die nun vorliegende Kostenschätzung für den geplanten Kindergarten Lindenberg mit 250.000 Euro hervor, ebenso wie die 725.000 Euro Mehrkosten für die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Mergelstetten zwischen 2019 und 2022. „Mit einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro liegt der Schwerpunkt mit rund 3,2 Millionen auf der Fertigstellung der neuen Bibrishalle“, so Diem. Investiert werde außerdem in die Kindergärten sowie die Tartanbahn im Stadion. Die Rücklage könne indes weiter gekräftigt werden.

Diem legte dem Gremium nahe, den Entwurf des Haushaltsplanes bis zur Beratung in zwei Wochen auf Herz und Nieren zu prüfen und sich Fragen, Anregungen und Änderungswünsche zu überlegen.