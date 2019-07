In Herbrechtingens Partnerstadt Biatorbágy wurde auf 30 Jahre Freundschaft angestoßen. Angelika Schöfl erhielt als Organisatorin der Partnerschaftstreffen eine Auszeichnung der ungarischen Freunde.

Herbrechtingen und Biatorbágy haben das 30-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft gefeiert. Eine 40-köpfige Reisegruppe aus Herbrechtingen war nach Ungarn gefahren, um das Jubiläum beim Stadtfest der Partnerstadt zu feiern. Angelika Schöfl, die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, hatte wie gewohnt alles vorbereitet.

Bürgermeister István Tarjáni hieß die Gäste willkommen. Mit dabei auf Herbrechtinger Seite waren Stadtrat Peter Aufleger und der „Gründungsvater“ der Partnerschaft Willi Pfalz, der frühere Bolheimer Ortsvorsteher.

Ein Ausflug zum Stift Pannonhalma bildete den ersten Höhepunkt des Ungarnbesuchs. Das Stift ist Unesco-Weltkulturerbe und thront weit sichtbar auf einem Berg in der Nähe von Györ. Von der Außenanlage war der Ausblick bei blauem Himmel bis nach Bratislava und den Karpaten am Horizont ein Glücksfall.

Mit allen fünf Partnerstädten

Am Abend fand der Empfang für die Delegationen aller fünf Partnerstädte von Biatorbágy statt. Nach mehreren Darbietungen auf der Bühne im Zelt hinter dem Kulturhaus sorgte die kleine griechische Delegation aus Kiti/Zypern mit Sirtaki und Discomusik für Stimmung bis in die späten Abendstunden.

Boule-Team unterliegt Gastgebern

Drückende Hitze herrschte am folgenden Tag, als die Boule-Gruppe unter Leitung von Helmut Ragala ihr jährliches Turnier mit den ungarischen Freunden austrug. Die ungarische Mannschaft war zwar überlegen, aber die Revanche in Herbrechtingen soll folgen.

Nachmittags wurde das Stadtfest eröffnet. Der Festzug mit Musikkapelle, den Tanzgruppen der Partnerstädte und allen Delegationen formierte sich im Jugendpark und zog anschließend bei der großen Hauptbühne des Stadtfestes ein.

Bürgermeister Tarjáni ging in seiner Ansprache insbesondere auf die 15 Jahre bestehende Partnerschaft mit Kiti/Zypern und die 30-jährige Partnerschaft mit Herbrechtingen ein.

Aufleger erinnert an Beginn der Partnerschaft

Als offizieller Vertreter der Stadt Herbrechtingen erinnerte Peter Aufleger in seiner Rede an die Entstehung der Partnerschaft, an die Verdienste aller beteiligten Personen und die seit 30 Jahren währenden Freundschaften. Außerdem überbrachte er die Grüße des neuen Bürgermeisters Daniel Vogt. Aufleger betonte auch die Wichtigkeit solcher Partnerschaften zur Völkerverständigung in der EU.

Für ihre besonderen Verdienste für ihre Heimatstadt Biatorbágy wurde beim Stadtfest Ibolja Rack ausgezeichnet. Gedankt wurde ihr für ihren außergewöhnlichen Einsatz für die Paul-Ritsmann-Schule, den Turwaller Stammtisch und das Heimatmuseum.

Überraschung für Schöfl

Die größte Überraschung in diesem Programmteil sollte es für Angelika Schöfl geben. Bürgermeister Tarjáni zeichnete die Rathausmitarbeiterin für ihren Einsatz für die Städtepartnerschaft aus. Ohne das Wissen und Können von Schöfl, ohne ihre gewissenhafte Arbeit und ohne ihre Organisation und Betreuung wären die Kontakte zu Biatorbágy unvorstellbar. „Wer von uns in Ihre Stadt kommt, kann immer auf Ihre Hilfe rechnen.“ Für ihre „unentbehrliche Arbeit in der Pflege der Städtepartnerschaft“ und für die hingebungsvolle Unterstützung der Bürger von Biatorbágy erhielt Schöfl die Auszeichnung „Für Biatorbágy“. Sichtlich gerührt bedankte sich Schöfl bei Bürgermeister Tarjáni und Kristzina Miklos. Sie sprach den Wunsch aus, dass auch nach ihrer Zeit die Städtepartnerschaft eine Zukunft hat und ein neues Team mit neuen Ideen, Wünschen und Anregungen diese Zukunft gestalten kann.

Fest musste abgebrochen werden

Da zu Beginn des Abendprogramms ein heftiges Gewitter über Biatorbágy niederging, endete das Stadtfest bereits um 20.30 Uhr.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen von Treffen mit Freunden, der Möglichkeit den Gottesdienst zu besuchen oder an der Radtour rund um Biatorbágy teilzunehmen. Ein Wiedersehen wird es beim Stadtfest in Herbrechtingen geben.