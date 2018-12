Herbrechtingen Stadtfinanzen solide, trotz „Leben auf großem Fuß“

Herbrechtingen / Günter Trittner

Bei ihren Reden zum Etat zeigten sich die Fraktionssprecher beeindruckt von der Größe des finanziellen Rades, welche die Stadt derzeit dreht, die Finanzen werden aber als sehr solide bewertet.

Rund 55,5 Millionen Euro beträgt das Haushaltsvolumen der Stadt Herbrechtingen für das kommende Jahr, 42,8 Millionen werden für den Betrieb aller Einrichtungen ausgegeben, 12,6 Millionen Euro stehen für Investitionen zur Verfügung. „Wir leben auf großem Fuß“, konstatierte Martin Müller, der Fraktionssprecher der Freien Wähler.

Doch neben dem Gefühl gibt es Zahlen und da hatte Müller keine Einwände. „Das ist ein solider Haushaltsentwurf“. Auch Manfred Strauß (CDU) und Thilo Eckermann (SPD) befanden den Etat 2019 als grundsätzlich in Ordnung. Trotzdem, so Müller, gelte es auf Risiken zu achten. „Es gibt Zeichen, dass sich die Konjunkturentwicklung verlangsamt.“ Als Stadtförster gab Müller den Hinweis, dass die Rechnung mit dem Wald nicht aufgehen werde. Die große Menge Kalamitäten- und Käferholz auf dem Markt drücke auf die Preise. „Wir werden den geplanten Erlös nicht erreichen.“ Der Musikschule, deren Kosten schon bei der Überprüfung der Gebührensatzung von den Stadträten kritisch hinterfragt worden war, bescheinigte Müller eine „vorzeigbare Einrichtung“ zu sein, welche die Stadt eindrucksvoll repräsentiere. Kämmerer Thomas Diem konnte dem Gremium versichern, dass deren Leiterin Beate Heydel im kommenden Musikschuljahr sogar den Zuschussbedarf unter 100000 Euro senken möchte. Angesprochen wurden von Müller von Strauß die gestiegenen Personalausgaben. „Wir erreichen 2019 zum ersten Mal sechs Millionen Euro und geben somit 565000 Euro mehr als im Vorjahr aus“, rechnete Strauß vor. Bei der Durchsicht des Stellenplans legte Birgit Steiner, die Leiterin des Fachbereichs Personal, dar, dass fast alle zusätzlichen 6,57 Stellen bei den Angestellten auf Personal in den Kindergärten entfallen. „Das entspricht alles unserem Ziel eine familienfreundliche Stadt zu sein, meinte Sipple.

Dass die Stadt kurz die 1000-Euro-Verschuldungsgrenze pro Kopf nicht einhalte, war für Müller kein Grund zur Beunruhigung. „Man sollte den Schuldenabbau nicht außer Acht lassen“, meinte Strauß. Diese Auffassung vertrat auch Thilo Eckermann. Müller wie Strauß wiesen auf ein Ungleichgewicht bei den Grundstücksgeschäften hin: 410000 Euro für Grunderwerb, 4,5 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen. „Das ist unser Tafelsilber“, meine Strauß, „wir sollten unser Vermögen eher ausbauen“, meinte Müller. Beigeordneter Diem versicherte, dass auf längere Sicht ein Gleichgewicht zwischen Kauf und Verkauf bestehe. Die Stadt sei immer bemüht, Grundstücke zu erwerben. „Der Markt für uns war aber schon deutlich besser.“

Erfreulich war für Strauß der gute Zustand der Kindergärten. Nur schade, dass nicht alle Kinderwünsche nach einem Platz vor Ort erfüllt werden könnten. Bedauert wurde von Strauß wie von Eckermann, dass der Ärztemangel in der Stadt etwas aus dem Blickpunkt geraten sei. Bürgermeister Sipple versprach einen aktuellen Sachstandsbericht in der Dezembersitzung.

Thilo Eckermann war kurzfristig für die Haushaltsrede eingesprungen. Seine Wünsche 5000 Euro für die Innen-Auffrischung der alten Turnhalle in Bolheim und der gleiche Betrag für mehr Spielgeräte an der Buchfeldschule konnten von Dieter Frank sofort erfüllt werden. In der Halle sei man schon am Arbeiten und die Spielgeräte kämen vielleicht noch dieses Jahr.

Mit der Sanierung des Bibris-Schulzentrums hatten sich die Räte bislang nur nichtöffentlich beschäftigte. Bei der Haushaltsberatung klang nun durch, dass man um eine räumliche Erweiterung nicht herumkomme, man die Sanierung aber in kleinen Schritten im Einklang mit der Finanzlage der Stadt angehen wolle. „Wir werden anbauen müssen“, meinte Frank.

Zukunft der Oskar-Mozer-Halle

Bei der Haushaltsaussprache wurde auch die Zukunft der Oskar-Mozer-Halle angesprochen, wenn im kommenden Jahr die neue Bibrishalle in Betrieb geht. Eine Grundsatzentscheidung, ob diese saniert, stillgelegt oder abgerissen werde, so Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau, gebe es noch nicht. Seit der letzten brandschutztechnischen Überprüfung stehe aber fest, dass diese nicht mehr als Veranstaltungshalle für mehr als 200 Personen genutzt werden dürfe. Als Übungshalle könnte sie weiter betrieben werden. Gegenwärtig bereite die Wasserversorgung der Halle etwas Probleme, die Frage sei, ob hier noch geduscht werden könne. Wolle man die Halle nutzbar halten, stünden hohe Sanierungskosten an.

Bei der Entscheidung, so Bürgermeister Dr. Bernd Sipple, müsse auch in Betracht gezogen werden, dass die TSV hier ein Vereinsheim habe. Dieses müsste ersetzt werden. Sipple nannte hierbei die Zahl einer einer Million Euro.