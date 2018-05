Niederstotzingen Stadt Niederstotzingen schafft Grundlagen für ein Ärztehaus

Niederstotzingen / Klaus Dammann

Um gute Rahmenbedingungen für künftige medizinische Betreuung zu sichern, stellt Niederstotzingen einen Bebauungsplan auf.

Es ist ein ganz wichtiges Thema für die Stadt Niederstotzingen“, betonte Bürgermeister Marcus Bremer im Gemeinderat. Gemeint war damit die ärztliche Versorgung der Bürgerschaft vor Ort und deren Sicherung für die Zukunft.

Dies sei für alle Generationen von Bedeutung. In der Sitzung ging es um die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für ein Ärztehaus an der Oberstotzinger Straße.

In Niederstotzingen gibt es sechs Ärzte

Insgesamt gebe es sechs Ärzte in der Stadt – „eine gute Versorgungslage“, so Bremer. Man dürfe hier aber nicht nachlassen und müsse die Rahmenbedingungen schaffen. Heute seien bestimmte Praxisarten mit kombinierter Ausrichtung gefragt. Auf dem Areal an der Ecke Oberstotzinger Straße/Kleine Gasse sei der Bau eines Mehrfamilienhauses mit Arzt- und Zahnarztpraxen angedacht. Acht Wohnungen und eine Tiefgarage seien vorgesehen, eine Traufhöhe von rund zwölfeinhalb Metern.

Abbruch der aktuellen Gebäude

Eine ortsansässige Gemeinschaftspraxis würde an diesen Ort umziehen. Vorausgehen müsse der Abbruch der am künftigen Standort derzeit noch bestehenden Gebäude. Für das 1200 Quadratmeter große Areal gebe es keinen Bebauungsplan, schilderte der Bürgermeister.

Im Flächennutzungsplan sei es als Mischgebiet eingetragen. Insofern bestehe die Frage der Einfügung des geplanten Baus. Die Stadt müsse nach der Vorprüfung Bauplanungsrecht schaffen und einen Bebauungsplan aufstellen. Die Kosten dafür trage der Investor.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen Investor und ein junges Ärzteteam haben“

Namens der Fraktion CDU-Wählerblock sagte Stadtrat Bernd Hegele: „Wir unterstützen natürlich das Verfahren. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen Investor und ein junges Ärzteteam haben.“ Nicht ganz glücklich sei man dagegen über die Größe, „aber die Kröte müssen wir schlucken“.

Ärztliche Grundversorgung sicher

Marianne Nikola schloss sich für die Bürger- und Wählerinitiative der Zustimmung an. Man sei froh, dass die ärztliche Grundversorgung in Niederstotzingen für die nächsten Jahre gesichert ist. Noch zu sprechen sei über die von Bremer angesprochene Lösung, was Stellplätze für Fahrzeuge angeht. Dies sei immer ein Problem bei innerörtlicher Nachverdichtung, so der Bürgermeister. Die Stallplätze würden aber nachgewiesen.

„Wir begrüßen das Vorhaben natürlich auch“, sagte Theodor Feil für die SPD-Fraktion. Über Details gelte es später zu sprechen. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde dann ohne weitere Diskussionen einstimmig gefasst.

Arztpraxen in Niederstotzingen

Insgesamt sechs Ärzte praktizieren in der Stadt. Sie sind auf vier Praxen verteilt. Dies sind zwei allgemeinmedizinische und zwei Zahnarztpraxen. Vier der Ärzte sind Allgemeinmediziner, von denen drei in einer Gemeinschaftspraxis tätig sind. Die beiden Zahnärzte haben bislang jeweils eine eigene Praxis.