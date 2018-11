Herbrechtingen Square Dance: „Magic Moments“ feiert zehnjähriges Bestehen

Tanzvergnügen in der Oskar-Mozer-Halle: Dort feierten am Wochenende Mitglieder und Freunde des Herbrechtinger Square Dance Clubs Magic Moments deren 10-jähriges Bestehen. © Foto: Christian Thumm

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

In zehn Jahren haben die Herbrechtinger Square Dancer viele magische Momente erlebt. Zur Feier in der Mozer-Halle kamen über 150 Tänzer.

Zu den flinkzüngigen Kommandos von der Bühne wirbeln die bunten Petticoats über die Tanzfläche. Alle 152 Tänzer wissen genau, was sie zu tun haben. Alle führen die Tanzfiguren mit freudestrahlenden Gesichtern aus – immer vier Paare im Quadrat. Schließlich sind sie in die Oskar-Mozer-Halle gekommen, um Square Dance zu tanzen und damit das zehnjährige Bestehen des Herbrechtinger Clubs „Magic Moments“ zu feiern.

59 Clubs aus ganz Deutschland und der Schweiz waren dabei am Samstag vertreten, 80 bis 90 Prozent der Anwesenden kennt „Magic Moments“-Präsident Ernst Mayer seit vielen Jahren. „Mittlerweile haben wir einen guten Namen in der Szene“, sagt der 64-Jährige stolz. Mit 13 Mann hat er den Club vor zehn Jahren gegründet, heute sind es 33 Mitglieder, davon rund 18 Aktive. Zur Gründung haben die beiden Caller (Ansager), die am Samstag auf der Bühne standen, laut Mayer keinen unwesentlichen Teil beigetragen: „Sie und viele andere haben uns damals dazu animiert, was eigenes zu machen.“

Magische Momente

Die Mitglieder waren und sind noch heute Square Dancer mit Leib und Seele. „Wenn alles so schön im Fluss ist, ist das einfach ein magischer Moment. Deshalb auch der Name Magic Moments“, erklärt Mayer. Und von diesen gab es in den vergangenen zehn Jahren viele. „Besonders beeindruckend ist, wenn mal 1500 Tänzer aus 25 Nationen in einer Halle auf einen Caller tanzen. Fantastisch, wie das funktioniert“, sagt der Präsident begeistert.

Sein Blick schweift kurz in den Saal, wo die Caller Uli Schingen und Marcus Runft gerade einen Singing Call machen, also ihre Ansagen in ein Lied einbauen. Die Röcke schwingen im Takt, die Tänzer lächeln.

Mayer findet es toll, dass man als Square Dancer überall auf der Welt hin kann, weil alle auf die gleichen Kommandos tanzen. „Wir haben 67 Figuren im Programm und mehrere 1000 Möglichkeiten, sie zusammenzustellen.“ Dadurch kommt man natürlich auch viel herum: Mayer war zuletzt in Amsterdam, Salzburg und Hamburg, aber auch schon in den USA und Kanada zum Square Dance. Geübt wird dreimal im Monat, immer freitags ab 19Uhr in der Wartbergschule Herbrechtingen auf dem Level Mainstream. „Spaß haben ist das A und O“, so Mayer, „Über Fehler lacht man und bei Veranstaltungen ist nur ganz selten mal ein Miesepeter dabei.“

Die einzige Sorge, die den Präsidenten plagt, ist die Nachwuchsgewinnung: „Wir tun uns schwer, neue Tänzer zu finden.“ Das liegt seiner Meinung auch daran, dass „das Amerikanische nicht mehr so in ist“. Vor allem an Männern fehle es, „dabei wird einem ja alles angesagt. Man muss einfach nur gehen.“

Und dabei kommen oft viele Kilometer zusammen – Mayer hatte am Samstag gegen frühen Abend mehr als 22000 Schritte auf seinem Zähler. „Das ist aber gar nicht so viel“, lenkt er ein, „dafür dass hier von 13 bis 22Uhr fast ohne Pause getanzt wird“ – übrigens nicht nur zu Countrysongs, sondern auch zu Schlager, Rock-Oldies und aktuellen Popsongs. Der 64-Jährige selbst hat seine Leidenschaft für den aus Amerika stammenden Volkstanz-Mix 1993 entdeckt. „Da sind die Lumberjacks Heidenheim beim Tanz in den Mai aufgetreten. Da hat mich einer angesprochen, dass sie noch Männer suchen. Ich soll doch mal vorbeikommen.“ Mit seiner Frau im Schlepptau tat Mayer, was ihm aufgetragen wurde und blieb fortan dabei. „Square Dance ist lockerer, nicht so steif und formell wie die Standardtänze. Das macht Spaß.“

Wer das Tanzen im Quadrat selbst mal ausprobieren möchte, kann jederzeit zum Clubabend kommen oder sich mit Präsident Ernst Mayer unter Tel.07324.5755 oder per E-Mail an ernst.mayer1@gmx.net in Verbindung setzen.

Die Ursprünge und Regeln des Square Dance

Square Dance ist ein Volkstanz, der in den USA entstanden, heute aber auf der ganzen Welt bekannt ist. Dabei wird in Gruppen zu je vier Paaren getanzt, die auf den vier Seiten eines Quadrats (Englisch: Square) starten.

Die Figurenfolgen werden den Tänzern durch Ansagen (Calls) in gesprochener oder gesungener Form von einem sogenannten Caller angegeben. Die Calls sind überall gleich - Tänzer aus Deutschland können also ohne Schwierigkeiten mit Tänzern aus anderen Ländern tanzen.

Laut Präsident Ernst Mayer, der den „Magic Moments“ übrigens schon seit der Gründung 2008 vorsteht, gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz etwa 550 Clubs, die in unterschiedlichen Levels tanzen - von Basic und Mainstream über Plus und Advanced bis Challenge.