Die alte Bibrishalle in Herbrechtingen wird noch bis zu ihrem Abriss am 1. Juli legal besprüht – ein kreativer Hotspot für bunte Wandbilder.

Als großen „Spielplatz zum Austoben“ bezeichnet Seko die Wände der alten Bibrishalle. Der 30-Jährige ist Graffiti-Künstler und hat von der Stadt Herbrechtingen die offizielle Erlaubnis bekommen, die Halle mit seinen Kunstwerken zu verschönern, bis sie am 1. Juli abgerissen wird.

Die Flächen gegenüber des Bibrisschulzentrums waren ein reiner Glücksgriff für Seko. Immer wieder ist er auf der Suche nach legalen Möglichkeiten für seine Graffiti. Für ihn hat es sich durchaus bewährt, gezielt nach legalen Sprayer-Spots Ausschau zu halten. „Es ist einfach entspannter, wenn man herkommen kann, sprüht und vielleicht noch ein Bierchen trinkt“, sagt Seko.

Vom Anfänger bis zum Profi

Bis Ende Juni werden sich voraussichtlich zehn verschiedene Sprayer an den Flächen künstlerisch austoben, denn Seko ist in der Szene gut vernetzt. So waren bereits Künstler aus Stuttgart und Hamburg am Werk. Für die Umgestaltung der Wände ist vom Anfänger bis zum erfahrenen Graffiti-Künstler alles dabei. Um das Sprayen einmal auszuprobieren, muss man laut Seko natürlich kein Profi sein: „Es geht beim Graffiti nicht nur ums Sprayen, sondern auch darum, ein Netzwerk aufzubauen und aufgenommen zu werden.“ Für ihn ist es die perfekte Möglichkeit, sich kreativ auszutoben.

Youtube

Allerdings sei es für junge Sprayer schwierig, in die Szene hineinzukommen, vor allem im ländlichen Raum wie Herbrechtingen oder Giengen. Der Weg zu einem guten Graffiti-Künstler sei meist ein jahrelanger Prozess. „Ich selbst habe schon früh mit dem Sprayen angefangen und dabei mehrere Phasen durchlaufen, bis ich am Ende meinen eigenen Stil gefunden habe“, so der 30-Jährige, der das Sprühen als seine Berufung bezeichnet.

Wenn Seko von seiner Leidenschaft erzählt, betont er, dass die Bilder grundsätzlich nicht politisch sein sollten, sondern ein Mittel zur Selbstdarstellung. Und genau hier liegt der Unterschied zur Street-Art, die meist gesellschaftskritisch oder politisch ist. „Sprayer möchten ihren Namen in der Szene verbreiten und damit quasi Trophäen sammeln“, so Seko. In der Szene erkenne man dann meist sofort den jeweiligen Sprayer eines Bildes durch seinen sogenannten „Name Tag“.

Der stellt den Sprayer-Namen als mehr oder weniger abstraktes Bild dar. Allerdings sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Einer von Sekos Künstlerkollegen hat sich mit einer Ratte auf einer Hallenwand verewigt.

Kein günstiges Hobby

„Es kann gut sein, dass Bilder noch mal übersprüht und neu gemacht werden“, erklärt Seko. Zudem hofft er, dass ihm kurz vor Abriss des Gebäudes weitere Flächen im Inneren der Halle zur Verfügung gestellt werden: „Untergründe wie Fliesen bieten sich auch gut zum Sprayen an.“ Er rechnet damit, dass in den kommenden vier Monaten rund 1000 Farbdosen versprüht werden, von denen eine 3,60 Euro kostet.

Für ihn ist es eine Bestätigung, wenn Schüler und Passanten an seinen Kunstwerken vorbeilaufen und positiv reagieren. Denn laut Seko ist die Haltung der Gesellschaft zum Graffiti immer noch zu kritisch. Ihm ist wichtig, dass man durch Projekte wie die Verschönerung der Bibrishalle legale Wege für diese Kunstform findet. „Leider gibt es auch immer wieder Sprayer, die die legalen Flächen anderer für Schmierereien missbrauchen“, so Seko.

Er hofft, dass solch ein Zwischenfall nicht vorkommen wird, damit das gute Klima zwischen ihm und dem Gemeinderat bestehen bleibt, auch nachdem das Projekt beendet wurde.

Wer das Graffiti-Sprühen mal selbst ausprobieren möchte, kann sich auf Instagram unter i.spray.seko melden.