Die Welterbestätte „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ gestaltet erstmals den Unesco-Tag.

Der Unesco-Welterbetag wird alljährlich am ersten Sonntag im Juni begangen und mit zahlreichen Veranstaltungen an den Welterbestätten deutschlandweit gewürdigt. Am Sonntag, 2. Juni, nimmt die Welterberegion „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ erstmals teil und gestaltet diesen Tag mit einem gemeinsamen Programm rund um das Thema Eiszeit. Landrat Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis), Sprecher des Steuerungskreises der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung, erklärte dazu: „An den Fund- und Präsentationsorten der Welterberegion finden Sonderprogramme und Führungen statt. Es freut mich außerordentlich, dass unsere Welterbestätte erstmals den Tag mit einem Programm gestaltet und sich dabei die Welterberegion als Ganzes präsentiert.“

Das Programm mit dem Titel „Eis-Zeit-Reise-Tag“ erstreckt sich in der Zeit von 11 bis 17 Uhr von Schelklingen über Ulm bis Niederstotzingen. Am Hohle Fels im Achtal findet um 11 Uhr die offizielle Eröffnung durch Staatssekretärin Katrin Schütz, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Landrat Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis), Bürgermeisterin Iris Mann (Stadt Ulm) und den stellvertretenden Landrat Peter Polta (Landkreis Heidenheim) statt. Im Anschluss daran werden Führungen von Conny Meister (Landesamt für Denkmalpflege) und Reiner Blumentritt (Museumsgesellschaft Schelkingen) zum Thema „Forschung und Grabung am Hohle Fels“ angeboten.

Der Archäopark Vogelherd veranstaltet von 11.30 bis 14.30 Uhr eine Steinzeit-Olympiade für Groß und Klein. An sieben verschiedenen Stationen werden Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Wissen getestet. Um 15.30 Uhr werden die drei Erstplazierten in den jeweils verschiedenen Altersklassen mit Preisen bedacht. Zusätzlich werden am Welterbetag auch öffentliche Führungen im Archäopark Vogelherd um 13 und 15.30 Uhr angeboten.

Am Geißenklösterle im Achtal informieren am Fuße der Höhle zertifizierte Archäoguides über die Ausgrabungsgeschichte, die Fundsituationen und Schichtenfolge der Ausgrabungsstätte und geben die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten im Speerschleudern zu testen.

Das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren öffnet seine Steinzeitwerkstatt und lädt mit einer Reihe von Aktionen zum Mitmachen ein. Die Museumsdirektorin, Dr. Stefanie Kölbl führt die Besucher selbst zu den Besonderheiten der eiszeitlichen Schatzkammer.

Die Eiszeitreise geht weiter zum Museum Ulm. Hier gibt am Welterbetag Kurt Wehrberger, Kurator für Archäologie, einen Einblick in das Tal des Löwenmenschen. Gezeigt wird auch der Film „Die Rückkehr des Löwenmenschen“.

Die Reise führt weiter zum Hohlenstein-Stadel im Lonetal. Professor Dr. Claus-Joachim Kind vom Landesamt für Denkmalpflege ist einer der Ausgräber der Höhle und nimmt interessierte Gäste mit zu den Anfängen der Kunst und in die Kammer des Löwenmenschen.

Die Eintrittspreise in allen teilnehmenden Einrichtungen reduzieren sich am Welterbetag um die Hälfte. Eine weitere Besonderheit: Im Ach- und Lonetal fahren kostenfreie Shuttlebusse im 30-Minuten-Takt, um die Veranstaltungsorte im jeweiligen Tal miteinander zu verbinden.

„Der Unesco-Welterbetag ist eine prima Gelegenheit, das Welterbe in unserer Region zu entdecken, zu erleben und den Spuren der frühen Menschheitsgeschichte im Ach- und Lonetal zu folgen“, erklärt Landrat Heiner Scheffold. „Alles wird man an diesem Tag sicherlich nicht schaffen, aber wir wollen auch im nächsten Jahr wieder am Welterbetag dabei sein.“

Das ausführliche Programm und die Fahrplaninformationen gibt es unter welt-kultursprung.de/unesco-welterbetag.