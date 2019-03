In Sontheim stimmte der SPD-Chef im Kreis seine Genossen auf kommende Wahlkämpfe ein. Er forderte unter anderem gebührenfreie Kitas und sozialen Wohnungsbau.

Durchaus kämpferisch ging es beim ersten politischen Aschermittwoch seit der Wahl des neuen SPD-Kreisvorsitzenden Dr. Florian Hofmann im Gasthof Rotochsen in Sontheim zu. In der Partei hatte man sich den neuen Chef direkt als Redner des Abends ausgesucht. Dieser, so der Sontheimer Vorsitzende Erwin Resch, dürfe den Genossen nun erzählen, was er mit ihnen vorhabe.

„Dümmlichkeiten“ auch nach dem Fasching

Hofmann hatte so einiges vor, würdigte in seiner Rede jedoch zunächst das Ende der Faschingszeit mit einer kurzen, stilecht gereimten Büttenrede. Denn auch ohne närrisches Treiben blieben die „Dümmlichkeiten“ nicht aus, so der Redner. In einem munteren Rundumschlag bekamen unter anderem AfD („Zeigt mit allem, was sie spricht/ ihren Geist. Und der ist schlicht“), Grüne („Bloß keinen Inhalt! Wir sind chic!“) und Union („Kein Tempolimit? Mal ein neuer/ Supergag von Andi Scheuer“) ihren Anteil am Spott ab.

Als Hofmann anschließend zunächst auf das Weltgeschehen einging, durfte natürlich US-Präsident Trump nicht fehlen. Der SPD-Kreis-Chef sprach über dessen Grenzmauerbau, oder etwa die Tatsache, dass „seine Minister über so viel Vermögen wie ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung“ verfügen. Trump, für Hofmann ein „rücksichtsloser Kapitalist“, sei eben das beste Beispiel: „Wenn wir den Markt nicht kontrollieren, werden die Reichen reicher, die Armen ärmer“, zitierte er Ferdinand Lasalle.

„Schicksalswahl“ in Europa

Doch auch in Deutschland liege vieles im Argen. Während angeblich kein Geld für die Grundrente da sei, betrieben andere Steuerhinterziehung im ganz großen Stil, Stichwort „Cum-Ex-Geschäfte“. Dies sei auch ein Problem, das europäisch gelöst werden müsse. Die Europawahl nannte Hofmann auch vor diesem Hintergrund eine „Schicksalswahl“, nicht nur für Emmanuel Macron. Dem Brief des französischen Präsidenten, in dem vor Nationalisten ohne Lösungen gewarnt wird, stimmte Hofmann zu: „Wir dürfen Europa nicht den Orbáns, Salvinis, LePens und Meuthens überlassen.“

Dennoch brauche es auch Reformen in der EU, denn vieles laufe schief. Solange sich etwa einzelne Staaten als Steueroasen anbieten, könne man Konzernen wie Amazon oder Facebook nicht Herr werden. Immer wieder kam Hofmann dabei auf die Wichtigkeit eines gemeinschaftlichen Europas, ohne Grenzkontrollen und nationale Zölle, zurück. „Wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.“ Nur gemeinsam könne diese in Europa überhaupt funktionieren. Als „verwerflich“ bezeichnete es Hofmann, dass Kanzlerin Angela Merkel gar nicht auf Macrons Initiative reagiert habe.

Das Resultat solchen „Schlafwandelns“ sehe man währenddessen in Großbritannien. Dort herrsche mit dem Brexit ein „Riesenchaos.“

Das Versagen der Politik im Diesel-Skandal, dem „größten Wirtschaftsskandal der Nachkriegsgeschichte“, sprach Hofmann ebenfalls an, und wollte dabei auch nicht die Rolle seiner eigenen Partei leugnen. Von zentraler Bedeutung sah er zudem die Durchsetzung gebührenfreier Kitas: Sollte das geplante Volksbegehren als unzulässig erklärt werden, müsse die SPD mit diesem Vorhaben in den Landtagswahlkampf 2021 ziehen. Dann heiße es „kämpfen, kämpfen, kämpfen.“

„Sündenfall“ Servicegesellschaft

Klare Worte gab es jedoch auch in der Kommunalpolitik: „Das Klinikum muss in kommunaler Hand bleiben.“ Die dortige Auslagerung „patientenferner“ Berufsgruppen in eine Servicegesellschaft nannte Hofmann einen „riesigen Sündenfall.“ Er wolle keine Arbeitnehmer erster und zweiter Klasse. Während nun manche im Klinikum am Ende bis zu 30 Prozent weniger Lohn bekämen, gäbe es für die Geschäftsführung keine vergleichbaren Maßnahmen. Für Hofmann dagegen war der Geschäftsführer selbst der „patientenfernste“.

Beim Wohnungsbau forderte Hofmann ebenfalls eine sozialere Politik. Man habe kommunale Wohnungen vor Jahren privatisiert, doch man könne einem privaten Investor nicht die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus übertragen: „Der will Geld verdienen.“ Das sei auch in Ordnung, doch deshalb müsse die öffentliche Hand wieder mehr Aufgaben übernehmen.

Ähnlich wichtig war Hofmann die Ausweisung von neuen Bauplätzen. Es sei äußerst schwierig geworden, vernünftige Angebote auf dem Markt zu finden. Neben Grundsteuer sowie Notarkosten stellten Maklergebühren eine zusätzliche Belastung für Käufer dar. Die SPD fordere daher, dass derjenige, der den Makler beauftragt, diesen auch bezahlen muss.

Auch am Ende seiner Rede schwor Hofmann die versammelten Genossen noch einmal auf Kommunal- und Europawahl ein. Man habe „gute Kandidaten, gute Themen und gute Chancen. Geht raus, geht kämpfen.“

Zum Kreisvorsitzenden wurde Florian Hofmann am 3. Dezember in Königsbronn gewählt. Der 36-Jährige ist selbstständiger Rechtsanwalt in Heidenheim, wo er auch den SPD-Ortsverein führt.