Herbrechtingen Ralf Walter will Nachfolger von Bernd Sipple werden

Mit Ralf Walter bewirbt sich ein Herbrechtinger Fotograf und Geschäftsmann um die Nachfolge von Dr. Bernd Sipple. Er sieht eine Chance für sich.

Gewöhnlich ist es Ralf Walter, der die Bilder macht, jetzt müssen sich die Herbrechtinger womöglich ein neues Bild von ihm machen. Der Vorsitzende der Herbrechtinger Fotofreunde, der beruflich als und Foto- und Filmproduzent tätig ist, möchte Bürgermeister und Nachfolger von Dr. Bernd Sipple werden. „Die Chance ist da“, spürt der 47-Jährige gebürtige Herbrechtinger. Ein bisschen aus strategischer Überlegung, aber auch, um mit seiner Frau Susanne ganz sicher zu sein, im Falle einer Wahl das bisherige Leben tatsächlich umstellen zu wollen, hat Walter mit seiner Bewerbung zugewartet.

Walter sieht sich als politischen Menschen. Da passt es, dass seine Frau seit zehn Jahren für die SPD im Gemeinderat tätigt ist. Auch Walter selbst hat das SPD-Parteibuch und war als 16–Jähriger zeitgleich mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Stoch den Jusos beigetreten. Einen Parteiwahlkampf wird es aber mit ihm nicht geben. „Ich will mit den Bürgern reden.“ Von Haustür zu Haustür möchte Walter die nächsten vier Wochen ziehen, um zu erfragen, was die Menschen bewegt. Auch mit Vereinen und Organisationen will er ins Gespräch kommen.

Beim Geld konservativ

Bürgermeister Dr. Bernd Sipple attestiert Walter, in seinen 24 Amtsjahren vieles richtig gemacht zu haben. „Es ist schwierig etwas anders zu machen.“ Ein paar „spannende Aufgaben“ hat er aber durchaus ausgemacht und dafür auch nach Lösungen gesucht. Ärztehaus, Schulsanierung und Mobilität lauten die Stichworte, denen bei ihm rasch der Satz folgt, dass alles natürlich solide finanziert sein müsse. Was den Umgang mit Geld angeht, beschreibt sich der gelernte Großhandelskaufmann, der jahrelange Erfahrung als Geschäftsführer hat, als konservativ.

Eine Haltung, die aber seine Phantasie nicht einbremst. Um der jetzt schon bestehenden Unterversorgung bei den Hausärzten entgegenzuwirken, könnte sich Walter sogar vorstellen, dass die Stadt selbst über eine ausgegliederte GmbH der Träger eines medizinischen Versorgungszentrums werden könnte. So man das finanzielle Risiko in der Hand habe.

Dass das Schulzentrum im Bibris saniert werden muss, steht für Walter außer Frage. Gerne würde er den Gestaltungsspielraum so ausschöpfen, das hier eine „Schule für morgen und übermorgen“ entsteht. Entwickeln möchte Walter diese auf jeden Fall „im Dialog“ mit den am Schulleben Beteiligten. Ein „dringliches Problem“ sieht Walter in Sachen Bürgerbus. Das System müsse in Herbrechtingen nicht neu erfunden werden. Man könne hier gern von anderen Gemeinden wie Steinheim lernen. Ein großes Thema ist für Walter auch der zuletzt von den Landwirten kritisierte Flächenverbrauch. „Wir müssen zu einer Ausgewogenheit finden“. Das Liegelind-Areal hält Walter zwar für eine kleine, aber doch gute Fläche für eine innerstädtische Entwicklung.

Was die Digitalisierung betrifft, steht für Walter fest, dass Glasfaser bis an die Haustür verlegt werden muss. Auch in Herbrechtinger Wirtschaft werde die Digitalisierung zu Veränderungen führen. „Es wird mehr spezialisierte Aufgaben geben.“ Walter sieht da die Chance für die Ansiedlung von Dienstleistern, die wiederum Arbeitsplätze schaffen. „Wir haben hier sehr innovative Unternehmen.“

Aus dem Hobby wurde der Beruf

Ralf Walter selbst ist Unternehmer. Vor 15 Jahren hat er sein Hobby Fotografie zum Beruf gemacht und ist seither mit seiner Firma Con-Sense Moving Images als Fotograf und Filmproduzent tätig. Große Industriebetriebe in der Region und darüber hinaus sind seine Auftraggeber. Auch in den USA hat Walter Kunden.

Zum Hobby der Fotografie hat Walter seine heutige Frau gebracht. Beim ersten gemeinsamen Ausflug zur Kanzelwand im Kleinen Walsertal, hatte Walter bemerkt wie häufig Susanne zur Kamera griff. „Ich habe mir gedacht, wenn ich mit ihr zusammenbleiben möchte, dann sollte ich auch wieder fotografieren. Und ich wollte mit ihr zusammenbleiben.“

