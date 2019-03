Mit 337 Mitgliedern ist der VdK Ortsverband Herbrechtingen/Bissingen eine stabile Gemeinschaft.

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des VdK Herbrechtingen/Bissingen, bei der Vorsitzender Georg Haag von einem harmonischen Vereinsjahr berichtete und die Höhepunkte von 2018 in Erinnerung rief. Die Zahl der Mitgliederzahl bezifferte er auf 337, zwei weniger als im Vorjahr. Haag lobte einige sehr aktive Mitglieder, die nicht nur bei allen Veranstaltungen dabei sind, sondern auch tatkräftig mithelfen. Allen voran dankte Haag Kassiererin Rita Biller-Angermeier und der Frauenbeauftragte Valerija Rossitsch, die nicht nur die Kassengeschäfte erledigten, sondern auch Mitglieder bei „runden“ Geburtstagen besuchten.

Kasse vorbildlich

Die Kassiererin konnte ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis vorweisen, das von Kassenprüfer Willi Pfalz als vorbildlich bezeichnet wurde.

Kreisvorsitzender Wolfgang Klook pries die soziale Kultur des Helfens im Sozialverband VdK. 240 ehrenamtliche Helfer seien in 24 Ortsverbänden im Kreis Heidenheim bei Fragen als Ansprechpartner vorhanden. Von der Sozialrechtsberatung würden jedes Jahr rund 250 Fälle zu bearbeitet, die zu 36 Prozent erfolgreich abgeschlossen würden. Nach wie vor streite der VdK um soziale Gerechtigkeit – insbesondere in der Kranken- und Pflegeversicherung. So habe das Land noch bis 2010 die Investitionskosten beim Bau von Pflegeheimen bezahlt und seitdem würden diese den zu pflegenden Personen in Rechnung gestellt. Der VdK fordere, dass diese Investitionskosten wieder vom Land übernommen werden.

Zahlreiche Ehrungen für treue Mitglieder

Wolfgang Klook und Georg Haag ehrten dann langjährige Mitglieder: für 25-jährige Mitgliedschaft mit dem goldenen Treueabzeichen Leo Huslig, Elfriede Langer, Maria-Helene und Georg Schnell, Erdmuthe Zoller. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden mit dem silbernen Treueabzeichen ausgezeichnet: Elfriede Brenner, Andrea Knapp, Marion und Karl-Heinz Maier, Beate Meidinger, Hans Österle, Lieselotte und Albert Thieringer. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurde die Ehrenvorsitzende Stephanie Bachert ausgezeichnet.