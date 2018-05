Sontheim/Brenz Sontheimer Musiker feiern große Sause im großen Bierzelt

Sontheim/Brenz / Klaus-Dieter Kirschner

Der Sontheimer Musikverein Harmonie hat zwei Tage lang gefeiert.

Das Pfingstfest des Musikvereins Harmonie auf dem großen Gelände zwischen Gemeindehalle und Musikerheim hat schon gute Tradition. Keine Frage, dass sich Vorsitzender Florian Benz zufrieden zeigte – auch wenn am Samstag und Pfingstsonntag zeitweise nicht alle Plätze im Zelt besetzt waren. Das Bierzelt jedenfalls schützte am Samstag vor so manchem Regenschauer. Eine Heizung garantierte, dass niemand frösteln musste. Gaudi und gute Unterhaltung waren Trumpf, und hinsichtlich von Speis und Trank war alles geboten, was Herz und Sinne erfreut.

2500 Euro für den Nachwuchs

Der Samstag startete am Abend mit einer Spring-Dance-Party, wozu vor dem Zelt ein Wasserspiel aufgebaut worden war. Zum späten Frühschoppen spielte am Pfingstsonntag der Musikverein Bergtheim aus der Gegend von Würzburg auf. Die Zeit vor der Kaffeestunde füllte die Jugendkapelle des Musikvereins Sontheim. Danach war die Stadtkapelle Niederstotzingen in ihrem Element und sorgte für gute Laune. Den „Kehraus“ übernahm die aktive Kapelle des Musikvereins „Harmonie“ unter Dirigent Norbert Hann. Sehr viel Beifall gab es am frühen Nachmittag, als Florian Benz den Reinerlös eines Benefizkonzerts der einstigen Jungmusiker überreichte. Insgesamt waren es 2500 Euro, die je nach Kinderzahl aufgeteilt wurden. Geld floss in Sontheim ans Kinderhaus in der Au, an den katholischen Franziskus-Kindergarten, an den Kindergarten in Brenz sowie an jenen in Bergenweiler.