Sontheim/Brenz Sontheimer Hauptschulgebäude wird nun doch grau

Sontheim/Brenz / Patrick Vetter

Die Farbe der Platten, mit denen das ehemalige Hauptschulgebäude der Grund-, Werk- und Realschule verkleidet wird, steht nun nach drei Diskussionsterminen fest: silbermetallic.

Welche Farbe passt am besten zur Fassade des ehemaligen Hauptschulgebäudes? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Gemeinderäte in Sontheim gleich mehrmals. Nun entschieden sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses bei ihrer Sitzung in der Mensa der Schule für die Farbe silbermetallic.

Im Gemeinderat war man beim vorangegangenen Termin zu keiner Einigung bezüglich der Farbe gekommen, da man Grau vermeiden wollte, es seitens des Architekturbüros aber nur graue Vorschläge gab. In einer Vorbesprechung in der Schule habe sich die Mehrheit der Lehrkräfte für Grau und Anthrazit ausgesprochen: „Deshalb habe ich mich mit der Fassade in dem Bereich gehalten“, erklärte Architekt Karl Rechthaler seine bisherigen Entwürfe.

In kleinerer Runde stellte Rechthaler nun weitere zwölf Gestaltungsvorschläge vor. Dabei spielte er mit den Farben der Fensterpfosten, der Rahmen um die Fenster, der Fassadenplatten selbst und der Jalousien. Auch wenn einige Gemeinderäte zu einer bunteren Lösung tendierten, wurde letztlich ein Vorschlag mit roten Streifen unter den Fenstern angenommen, passend zur jetzigen Gestaltung der Fassade.

Weiße Rahmen, graue Jalousien

Bei den Fensterrahmen entschied man sich einstimmig für Weiß, die Jalousien sollen grau werden, wie im restlichen Haus. Die Farbe Silbermetallic, die auf den Aluminiumplatten als helles, mattes Grau erscheint, wurde mit einer Gegenstimme und acht Fürsprechern angenommen. Bei den Aluminium-Platten wählte man aus neun Standardfarben aus. Dies sei sinnvoll, erklärte Rechthaler, da diese ohne Wartezeit geliefert werden können und auch immer nachbestellbar seien.

Vertreterinnen der Lehrerschaft und Rektor Rainer Schulz waren bei der Entscheidungsfindung vor Ort und machten den Standpunkt der Schule klar. Frederike Bühler etwa bat darum, sich in der Gestaltung der Jalousien zurückzuhalten: „Die Jalousien erzeugen, wenn sie heruntergelassen sind, eine Farbe im Raum“, so die Lehrerin. Das sei beim Lernen nicht förderlich. Auch Lehrerin Cornelia Pfeifle mahnte zu bedenken, dass die Farbe der Platten für die nächsten Jahrzehnte bestehen bleibe. Man müsse deshalb von Anfang an zufrieden sein.

Gemeinderat Bernd Moser (CDU) fragte, wie gut sich die beschichteten Alu-Platten im Vergleich zu einer Variante mit gebürstetem Metall reinigen ließen. Architekt Karl Rechthaler konnte in dieser Hinsicht beruhigen. Die Platten könnten sogar mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt werden. Falls eine Platte einmal nicht mehr sauberzukriegen sei, könne sie auch ganz einfach ausgetauscht werden, sofern man sich im Spektrum der Standardfarben halte.