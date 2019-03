Die Gemeinde hat nun auch ihren Haushaltsplan für 2019 eingebracht. Investiert werden soll in Straßen, Schulsanierung und Baugebiete. Das Feuerwehrgerätehaus wird erst einmal hintangestellt.

Besser spät als nie: Auch die Sontheimer haben nun einen Haushaltsplan für das Jahr 2019. Jedenfalls einen Entwurf dessen: Am Dienstagabend wurde das knapp 200 Seiten umfassende Zahlenwerk im Gemeinderat vorgestellt. Nach einer Beratungssitzung am 11. April soll der Etat dann am 29. April beschlossen werden.

Man steigt nun also ein in die „Königsdisziplin des Gemeinderats“, wie es Bürgermeister Matthias Kraut in seiner Rede formulierte. Vorarbeit hat das Gremium mit der Gründung des Eigenbetriebs Entwässerung bereits Anfang März geleistet. Der Schuldenstand des Kernhaushalt der Gemeinde sinkt durch diese Ausgliederung von rund sechs Millionen Euro in 2018 auf rund 2,3 Millionen Euro zu Beginn des Jahres 2019. Ende des Jahres rechnet man mit rund drei Millionen Euro. In einem sogenannten Eckwertebeschluss bekannte man sich zeitgleich dazu, diesen Schuldenstand bis zum Jahr 2022 konstant halten zu wollen.

Was sind die Pflichtaufgaben?

Trotzdem muss die Gemeinde in den kommenden Jahren natürlich viel Geld investieren. Ein „spannender Balanceakt“, so Kraut. Oder in anderen Worten: Um die Gemeinde voranzubringen, müsse man sich den Pflichtaufgaben widmen, manche andere „Wünsche werden Wünsche bleiben“. Was aber zählt 2019 denn nun zu den Pflichtaufgaben?

Baugebiete: Erschlossen werden sollen neue Abschnitte im Oberen Bogen in Brenz, in der Weiherbraike in Sontheim und in der Watzelsdorfer Straße in Bergenweiler. Insgesamt 700 000 Euro sollen hierfür investiert werden. Plus 218 000 Euro, die aber im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung verbucht werden, sowie 373 000 Euro im Wirtschaftsplan des neuen Eigenbetriebs Entwässerung.

Straßen: 100 000 Euro sollen für die Unterhaltung bzw. Sanierung von Straßen im Gemeindegebiet ausgegeben werden. Hinzu kommen 387 000 Euro für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Brenz nach Bächingen, weitere 287 000 Euro für die Gartenstraße. Für die Erneuerung des Radwegstegs über die Hürbe sind zunächst einmal 225 000 Euro eingeplant.

Die Feuerwehr muss warten

Kinderbetreuung: Bedingt durch den Verkauf von Bauplätzen bzw. den Zuzug von Familien steigt er Bedarf an Betreuungsplätzen. 50 Krippenplätze werden laut Plan benötigt, nur 40 stehen zur Verfügung. Eine Lösung für das Problem könnte, wie berichtet, eine Erweiterung im katholischen Kindergarten St. Franziskus sein. Für die damit verbundenen Umbauten stehen 65 000 Euro im Etat.

Schule: Die Innensanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes kostet 2,9 Millionen Euro. Nach Abzug von Fördergeldern plant die Gemeinde einen Eigenanteil von 975 000 Euro ein. 2019 stehen 1,1 Millionen auf der Ausgabenseite 760 000 Euro auf der Einnahmenseite (Zuweisungen vom Land) gegenüber.

Feuerwehr: Einer Machbarkeitsstudie zufolge müssen für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses 4,8 Millionen Euro eingeplant werden. Dieses laut Kraut „teuerste Projekt in der Geschichte unserer Gemeinde“ soll aber erst in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt werden. Jeweils 2,5 Millionen Euro sind in den beiden Jahren eingeplant.

Gewerbegebiet: Geplant ist der Kauf von Grundstücken im Gewerbegebiet zwischen der Kreisstraße 3023 und der Heinrich-Röhm-Straße. 2020 sollen für die Erschließung der Fläche Ausgaben in Höhe von 700 000 Euro folgen.

Warten auf den Förderbescheid

Sporthalle: Für die Hermann-Eberhardt-Halle steht noch aus, ob die Gemeinde beim Bundesförderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur zum Zug kommt. Und auch bei einem positiven Bescheid, so Kraut, werde es schwierig, den Eigenanteil zu stemmen. 2019 sind zunächst einmal 30 000 Euro eingeplant. In den Folgejahren sind dann deutlich höhere Beträge veranschlagt. 2021 etwa 950 000 Euro.

Unterm Strich bedeutet das für 2019: Die Gemeinde muss zur Finanzierung aller Pflichtaufgaben rund 1,2 Millionen Euro aus ihrer allgemeinen Rücklage, sprich dem Sparbuch der Gemeinde, entnehmen. Der Stand der Rücklage sinkt damit von knapp 2,6 Millionen Euro zu Beginn des Jahres auf circa 1,8 Millionen Euro.