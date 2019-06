Zum 16. Mal findet am Freitag, 28. Juni, die Sonnwend-Vernissage in Herbrechtinger Läden statt.

Zum 16. Mal findet am Freitag, 28. Juni, die Sonnwend-Vernissage in Herbrechtinger Läden statt. Elf Geschäfte, die im Bund der Selbstständigen organisiert sind, öffnen von 18 bis 22 Uhr ihre Türen. Die Besucher können nicht nur einkaufen, sondern auch die ausgestellten Werke freischaffender Künstler genau unter die Lupe nehmen. Ziel der Sonnwend-Vernissage ist es, Hobbykünstlern eine öffentliche Plattform zu bieten. Die Künstler werden an diesem Abend jeweils vor Ort in den Geschäften anwesend sein. Die von Julia Weiß bei „Samen Walther“ ausgestellten Bilder werden zudem versteigert zugunsten der Homöopathischen Belegklinik am Klinikum Heidenheim.