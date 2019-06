Ladengeschäfte werden in Herbrechtingen zu Galerien. Bei der Sonnwendvernissage stellen elf Künstler ihre Werke aus. Die Lange Straße ist dann eine Kunstmeile.

Ein gute Idee findet ihre Fortsetzung: Bereits zum 16 Mal findet am Freitag, 28. Juni, die Sonnwend-Vernissage in Herbrechtingen statt. Geschäfte in der Innenstadt stellen ab diesem Zeitpunkt kleine und große Kunstwerke aus.

Viele Besucher erhofft

Organisiert werden Vernissage und Ausstellung vom Innenstadt-Forum des Bunds der Selbstständigen, der auch dieses Jahr auf viele Besucher hofft, die sich auf einen Kunstspaziergang durch die Innenstadt einlassen.

Am kommenden Freitag können diese in elf Geschäften ausgestellte Werke von freischaffenden Künstlern betrachten. „Die Vernissage zur Sonnwende ist in Herbrechtingen schon zur Tradition geworden“, freut sich Gudrun Ziegler vom BDS. Ziel der Sonnwend-Vernissage ist es einerseits Hobbykünstlern eine öffentliche Plattform zu bieten. „Und für die Kunden in den Geschäften ist es ein sehr schönes Event“, so Ziegler.

Von 18 bis 22 Uhr haben Besucher Zeit für ihren Kunstspaziergang durch die Geschäfte.

Diese Künstler machen mit

Folgende Künstler stellen aus: Susanne und Ralf Walter (bei Möbel & Natur), Kirsten Herrmann-Gehringer (bei Raum & Textil), Ilona Eberhard (im Natur-Bettenhaus Ziegler), Rotraud Schweinberger (bei Optiker Rompf), Franz Koller (im Reformhaus Trittler), Liselotte Schmid (bei Mode nach Maß), Christine Spielberger (bei Euronics Bertz), Anneliese Patzer (bei Fahrrad Hof), Julia Weiß (Samen Walther), Nico Langthaler (im Fitnessstudio Fit+).

Eingebunden sind auch noch die Graffitos an der alten Bibrishalle. Die Künstler werden am Abend in den Geschäften anwesend sein.

Versteigerung für guten Zweck

Die von Julia Weiß bei Samen Walther ausgestellten Bilder werden zugunsten der Homöopathischen Belegklinik am Klinikum Heidenheim versteigert. Bei Samen Walther wird außerdem die Band „Übermorgen“ für Stimmung sorgen. In allen Ladengeschäften werden den Gästen Getränke und kleine Häppchen angeboten. gt