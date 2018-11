Gussenstadt So könnte die neue Halle aussehen

Gussenstadt / Ulrich Bischoff

Drei Architekten erläuterten in einer Sondersitzung des Gerstetter Gemeinderats ihre Ideen für den Neubau einschließlich eines neuen dreigruppigen Kindergartens.

Groß war das Interesse am Dienstagabend, als es in der öffentlichen Sitzung in der Turn-und Festhalle Gussenstadt darum ging, eine künftige neue Mehrzweckhalle mit einem in drei Gruppen geführten Kindergarten unter einem Dach zu vereinigen. Im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung waren drei Gerstetter Architekten aufgefordert worden, Entwürfe dafür anzufertigen und ihre Vorstellungen vorzutragen. Zum Ideenwettbewerb angetreten waren die Architekten Kai Niederberger, Kai-Peter Thierer und Dr. Heinz-Jörg Hüper.

Ehe es jedoch in dem mit Lautsprechern, Leinwand, Beamer und 150 Stühlen ausgestatteten Bürgerforum los ging, sagte Bürgermeister Roland Polaschek rückblickend, dass schnell klar geworden sei, dass eine Sanierung der bestehenden Halle nicht mehr infrage komme. Durch einen Wasserschaden sei inzwischen auch der Kindergarten marode geworden. In den feuchten Wänden hätten sich giftige Pilze angesiedelt, sodass das Gesundheitsamt den Hort schließen musste. Die Idee, Mehrzweckhalle und Kindergarten durch einen Neubau unter einem Dach zu vereinigen und gegenseitige Synergien zu nutzen, lag dann nahe.

Am Dienstag wurden die Entwürfe in der Sitzung vorgestellt. Eines will Polaschek vorab schon vermeiden: das Planen und Entscheiden unter Zeitdruck und am Beispiel der Dettinger Lindenhalle das Beantragen müssen von Fördermitteln mit unausgereiften Plänen – dies dürfe in Gussenstadt nicht passieren. Wenn mit Förderung für Halle und Kindergarten alles klappe und die Gestalt des Projekts ausdiskutiert sei, könne der Bau frühestens 2021 gestartet und 2022 bezogen werden.

Entwurf von Kai Niederberger © Foto: privat

Entwurf Niederberger

Die Halle wurde dann abgedunkelt und als erster des Architekten-Trios entwickelte Kai Niederberger dem Publikum seine Vorstellungen. Niederberger würde die Halle und den dreigruppigen Kindergarten in einem langgezogenen Gebäude unterbringen und in das benötigte Baufeld Teile der bestehenden Spielwiese und des Bolzplatzes einbeziehen. Das in Ost-West-Richtung ausgerichtete Gebäude müsse angesichts der Geländestruktur in zwei Ebenen aufgeteilt werden, wobei der nach vier Seiten bedienbaren Küche zentrale Bedeutung zukomme.

Den Eingang zum Kindergarten will Niederberger von der Brastberger Straße her einrichten, während die Nutzer der Halle über die Straße An der Turnhalle zufahren müssten. Ein großes Foyer, eine Tribüne an der Kopfseite der Halle, reichlich bemessene Glasfronten und viel Holz im Inneren kennzeichnen seinen Entwurf.

Mit etlichen Wortmeldungen und Diskussionsbeiträgen zeigte das Publikum auch nach den späteren Vorträgen reges Interesse. Eine der Sorgen war das Flachdach, das, so Ortsvorsteher Werner Häcker, bekanntlich seine Tücken habe. Niederberger stellt sich eine leicht geneigte Dachfläche mit Begrünungsmöglichkeiten vor.

Entwurf von Kay-Peter Thierer © Foto: privat

Entwurf Thierer

Kai-Peter Thierer, einst in Gussenstadt geboren, hatte bei seiner Vorstellung etwas Pech. Die Projektionstechnik fiel phasenweise aus, sodass er auf ein paar Bilder verzichten und improvisieren musste. Seine Vorstellungen ähnelten denen seines Vorredners. Auch Thierer will den Kindergarten von der Brastberger Straße her öffnen und die Mehrzweckhalle von der bestehenden Straße her anfahren.

Die Ost-West-Achse des Gebäudes will er durchgängig gestalten, wobei für ihn die Verzahnung zwischen Halle und Kindergarten ein wichtiges Gestaltungselement ist. Das verglaste Foyer legt er als eine Art Wandelgang seitlich an. Die Hallendecke besteht aus einem Fachwerk in Bau-Buche. Die Halle und der Mehrzweckraum eignet sich für eine gemeinsame Nutzung.

Entwurf von Dr. Heinz-Jörg Hüper © Foto: privat

Entwurf Hüper

Dr. Heinz-Jörg Hüper, der seinen Planentwurf zusammen mit Prof. Dr. Christina Jeschke von der Hochschule Biberach vorstellte, sieht die Wiese und den Bolzplatz als ein Kleinod, das unbedingt erhalten bleiben müsse. Um dieses Geviert herum ordnet er die Gebäudeteile an und verschiebt sie, um Raum zu gewinnen, an die Grundstücksgrenze. Der Kindergarten, der bei Hüper ebenso wie bei seinen Kollegen die einschlägigen Bestimmungen erfüllt, verläuft entlang der bestehenden Hallenstraße und liegt tiefer als die Halle.

Auch für Jeschke darf man die Wiese nicht zubauen. Sie will die Halle im Sommer öffnen und die Wiese von Kindergarten und Schule gemeinsam genutzt wissen. Für Hüper sind die Spielmöglichkeiten beider Altersstufen pädagogisch erwünscht und wertvoll. Dies unterstreicht auch eine längs verlaufende Spielstraße.

Die Halle wird durch rundum laufende Fenster belichtet. Die Decke ist in Holz gehalten. Unter dem Scherenpodest liegen die Umkleideräume. Für die Küche sehen die beiden Architekten neben Zugängen zu den Lagern zwei Essensausgaben vor.

Im Frage- und Antwortspiel wurde von den Volleyball-Frauen nach der Hallenhöhe gefragt. 5,50 bis sechs Meter lautete die Antwort.

Für Joachim Günther (FWV) machte die Hüpersche Planung mit Festplatz, Bolzplatz und viel Parkmöglichkeiten „am meisten Sinn“. Fragen aber zu einzelnen Bewertungen und Ausstattungsdetails verwies Ortsvorsteher Werner Häcker „auf später“. Im Moment gehe es ums Grundkonzept.