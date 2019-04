Bei der 39. Hauptversammlung des Skiclubs Niederstotzingen konnte der Vorsitzende Michael Hartmann zahlreiche Mitglieder begrüßen.

Zur 39. Hauptversammlung des Skiclubs Niederstotzingen konnte der Vorsitzende Michael Hartmann zahlreiche Mitglieder begrüßen. Mit dem Verlauf des Winters waren alle zufrieden. Der Schnee kam rechtzeitig und in ausreichender Menge, so dass die Skischule rechtzeitig mit den Planungen der Skikurse beginnen konnte. Neu im Programm waren Schneeschuhwanderungen sowie Slope-Style-Kurse. Das gesamte Angebot sei sehr gut angenommen worden, so Hartmann. Weniger los sei beim Langlauf gewesen, da hierorts der Schnee immer knapper werde. Sportwart Nordisch Benny Lindenmeier und sein Team hatten den Skidoo dennoch einsatzbereit, allerdings keinen Einsatz. Die Volleyballabteilung mit den „Baggies“ konnte bei einigen Turnieren sogar mit dem Turniersieg glänzen.

Kassierer Eugen Neidhardt stellte sein Amt zur Verfügung. Als sein Nachfolger wurde Stefan Lober bestimmt. Die Wahlen brachten weitere Ergebnisse: Frank Miller (stellvertretender Vorsitzender), Torsten Koch (Skischulleiter), Benjamin Lindenmeier (Sportwart Nordisch), Schriftführer Marga Hartmann (Schriftführerin), Martin Mayr (Kassenprüfer), Ann-Kathrin Mack und Johanna Bunz (Beisitzerinnen), Carina Allgayer und Andrea Arendt (Jugendwartin und Stellvertreterin). Michael Hartmann informierte außerdem darüber, dass das kommende Jahr sein letztes als Vorstand sein wird.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Carmen Elsässer, Benjamin Lindenmeier, Torsten Koch, Uli Böttinger, Klaus-Dieter Marx, Marga Hartmann, Gudrun Lober, Frank Miller, Martin Mayr, Michael Hartmann, Eugen Neidhardt.