Im Rahmen eines Familienkonzertes führen die katholischen Kinderchöre Giengen und Heidenheim, der Jugendchor der „Musica Cantorum“ und ein Projektorchester der Musikschule das Singspiel „Der kleine Prinz“ auf.

Im Rahmen eines Familienkonzertes führen die katholischen Kinderchöre Giengen und Heidenheim, der Jugendchor der „Musica Cantorum“ und ein Projektorchester der Musikschule das Singspiel „Der kleine Prinz“ auf. Die Termine sind am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Giengen und am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr in der Marienkirche in Heidenheim. Die bekannte, jedoch immer anrührende Geschichte des kleinen Prinzen wird in halbszenischer Darstellung zu hören und sehen sein. Seit Dezember 2018 kooperieren die Heilig-Geist-Gemeinde aus Giengen und die St.-Maria-Gemeinde aus Heidenheim miteinander. Unter dem Dach der „Musica Cantorum“ möchten sie Kinder für die Musik und das Singen begeistern. Außerdem sollen auf diese Weise Werke zur Aufführung gebracht werden, die ein einzelner Chor alleine vielleicht nicht stemmen könnte.Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.