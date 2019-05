Ein Fahrer verursachte am Donnerstag einen Unfall und fuhr einfach weiter. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach ihm.

Um 10.15 Uhr fuhr am Donnerstag eine 19-Jährige mit ihrem Wagen auf der B 466 von Heidenheim in Richtung Söhnstetten. Kurz vor Söhnstetten soll der Frau ein silbernes Auto auf ihrem Fahrstreifen entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte sie ihren Ford nach rechts und kam dabei von der Fahrbahn ab, wo sie gegen ein Verkehrszeichen stieß. Der Ford rollte noch einige Meter weiter, ehe er in einem Graben zum Stillstand kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Von dem entgegenkommenden Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um ein silberfarbenes Auto handeln soll. Die Ermittler vom Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321.3220) suchen nun Zeugen.