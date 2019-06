Der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz rockte in Dischingen und spielt nun vier Tagte in Sindelfingen.

Fast 600 Besucher waren an Fronleichnam zur „Arche“ gepilgert, um dort das alljährliche Benefizkonzert des Heidenheimer Gitarristen Siggi Schwarz und dessen Band zu genießen. In diesem Jahr wurde bei der Gelegenheit mit den passenden Rockklassikern gleich einmal vorweg das Jubiläum „50 Jahre Woodstock“ gefeiert.

Noch mehr Publikum wird dann ab dem morgigen Mittwoch bis zum kommenden Samstag an vier Tagen in Sindelfingen erwartet, wenn Siggi Schwarz und Band, das Daimler-Sinfonie-Orchester, eine Big Band und ein 135-köpfiger Chor aus Sängern des Stuttgarter Musicals „Milestones of Rock“ interpretieren.

Und zwar geschieht dies im neuen, 240 000 Quadratmeter großen und als modernstes der Welt gepriesenen Automobilherstellungswerk von Mercedes-Benz, in dem dann nach den Konzerten ab dem 1. Juli die Produktion anlaufen soll. Zuvor aber gibt’s Songs von „Africa“ über „Bohemian Rhapsody“ bis „Jump“. 250 Musiker insgesamt sind mit von der Partie, die 8000 Karten bereits beinahe schon alle verkauft.