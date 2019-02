Königsbronn SHW HPCT: An Solidarität fehlt es nicht

Königsbronn / Gerhard Stock

Der Königsbronner Gemeinderat und Bürgermeister Michael Stütz stärken der um ihre berufliche Zukunft kämpfenden Belegschaft den Rücken.

Einmütig stellten sich am Donnerstagabend Gemeinderat und Bürgermeister hinter die um ihre Arbeitsplätze kämpfende Belegschaft der SHW HPCT. Dem traditionsreichen Unternehmen, zweitgrößter Arbeitgeber am Ort, droht mit der dritten Insolvenz nunmehr endgültig das Aus.

Nachdem Betriebsrat und Mitarbeiter am Nachmittag im Ort mit einer Menschenkette gegen die Schließung protestiert hatten, war eine Delegation um den Betriebsratsvorsitzenden Fred Behr abends in den Rathaus-Sitzungssaal gekommen, um weitere Unterschriften für die Resolution zum Erhalt der Firma einzusammeln.

Bereitwillig trugen sich die Mandatsträger in die herumgereichte Liste ein und vielfach wurde den Arbeitnehmervertretern zudem solidarisches Mitgefühl und Unterstützung signalisiert. Natürlich mit der Einschränkung, dass die Möglichkeiten der Gemeinde zu effektiver Hilfe begrenzt seien.

Was aber von der Kommune getan werden kann, soll auch getan werden, zum Beispiel in Form einer namhaften Zahlung. Gut an kam in diesem Sinne nämlich der Vorschlag, eine mit Spenden und Zuwendungen gespeiste Solidarkasse speziell für nicht gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einzurichten, die auch sonst keine Unterstützung bekommen. Dies sozusagen als „Plan B“, sofern alle Rettungsbemühungen zugunsten der SHW nichts fruchten sollten.

Noch keine Reaktion, so berichtete Bürgermeister Michael Stütz, habe es seitens des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf den „Brandbrief“ der Gemeinde gegeben. Angeblich solle es aber am 29. März im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium ein Gespräch zum Thema SHW geben. Die Zeit dränge aber, weshalb die Verwaltung nochmals nachhaken werde. Allerdings dürfe man auch nicht zuviel erwarten oder sich gar falsche Hoffungen machen. „Die Möglichkeiten der Politik sind ebenfalls begrenzt und der Einfluss unserer Abgeordneten auch“, konstatierte Stütz angesichts der Faktenlage.

Übers Internet mitverfolgt

Entscheidend werde sein, vor allem im Blick auf eventuelle Bürgschaften des Landes, ob es für die Fortführung des Unternehmens ein nachhaltiges und tragfähiges Konzept mit positiver Zukunftsprognose gebe. Ihm selbst, so Stütz angesichts vieler wenig schmeichelhafter Anwürfe per Mail aus der Bürgerschaft, sei das Schicksal der 162 Arbeitnehmer keineswegs egal und was er habe tun können, habe er getan. Sogar im Urlaub in Afrika habe er die besorgniserregende Entwicklung übers Internet mitverfolgt.

Kritik übte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang an manchen Medien, die seine bereitwillig gegebenen Statements überhaupt nicht oder unzureichend wiedergegeben hätten. „Als ich angerufen wurde, bin ich extra von der Autobahn runter und habe angehalten. Gekommen ist von meinen Aussagen nichts. Ich frage mich, wozu ich Interviews gebe, wenn dann nichts veröffentlicht wird“, monierte Stütz. Umso mehr sei es ihm ein Anliegen gewesen, nun an der nachmittäglichen Demo teilzunehmen. Und auch am nächsten Donnerstag, Rathaussturm der Narren hin oder her, werde er wieder bei der Protestkundgebung dabei sein, versprach Michael Stütz.

Zurück wies der Bürgermeister auch Vorwürfe, er sehe den Niedergang der SHW womöglich nur als Verlust eines Gewerbesteuer zahlenden Betriebes – ganz im Gegenteil: Er kenne viele Beschäftigte und wisse sehr wohl um die Tragweite des drohenden Arbeitsplatzverlustes. Was die menschliche Ebene betreffe, sei der Niedergang der Hüttenwerke für viele Familien ein herber Schlag und für manche Betroffene gar eine Katastrophe.

Kauf „ohne Geld auf dem Konto“

Betriebsratsvorsitzender Fred Behr dankte für die allseitig bekundete Anteilnahme und ging kurz auf den aktuellen Stand ein. Die Situation sei verfahren, der Insolvenzverwalter mit seinem Latein am Ende. Ursache der ganzen Misere sei die beklagenswerte Tatsache, dass das traditionsreiche Unternehmen zuletzt von jemand gekauft worden sei, der dafür kaum Geld auf dem Konto gehabt habe.

Im Blick auf die angestrebte Fortführung des 653 Jahre alten Betriebes, für die es einen Mindestbestand an Fachkräften brauche, mache man sich derzeit durchaus Sorgen, ob die schwer geprüfte Mannschaft weiter zusammenbleibe. Wobei man es niemand ernsthaft verdenken könne, wenn er sich nun um einen anderen Arbeitsplatz bemühe und das Angebot einer Firma in der Umgebung annehme.

Deutlich schwieriger, auch hinsichtlich Umschulung, sei die Situation für die älteren Mitarbeiter, während man dank des Interesses und der Solidarität von Betrieben in der Nachbarschaft bereits alle zwölf Auszubildenden an einer neuen Stelle habe unterbringen können. „Vieles läuft schon“, so Fred Behr, den beim Aufbruch zur nächsten Aktion die guten Wünsche des Gremiums für die weiteren Verhandlungen begleiteten.

Nächster Demo-Zug

Am Donnerstag, 28. Februar, ist ein weiterer Protestmarsch der Mitarbeiter des Königsbronner SHW-HPCT-Werks durch den Ort geplant. Abmarsch soll um 13 Uhr am Sportplatz an der Paul-Reusch-Straße sein. Der Demo-Zug führt dann über die Brenzstraße und die Itzelberger Straße, über die Herwartstraße und die Brenzquellstraße via die B 19 zum Vorplatz der SHW. Seitens des Betriebsrats werden etwa 300 Teilnehmer erwartet.