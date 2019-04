Es hat tatsächlich geklappt. Die SHW HPCT hat einen neuen Eigentümer: die neu gegründete Hüttenwerke Königsbronn GmbH. So schnell wie möglich soll mit 78 Mitarbeitern weiterproduziert werden.

Tot Geglaubte leben bekanntlich länger: Für kein Unternehmen im Umkreis dürfte das in einem derartigen Maße gelten wie für die SHW HPCT in Königsbronn.

Sieben Wochen, nachdem die Stilllegung des Werks beschlossen wurde und 80 Prozent der 160 Mitarbeiter ihre Freistellung bekommen haben, kommt die Kehrtwende: Sowohl das Münchner Restrukturierungsunternehmen One Square Advisors als auch Insolvenzverwalter Martin Mucha bestätigten am Dienstag auf HZ-Nachfrage, dass die Kaufverträge tatsächlich unterschrieben wurden.

Neuer Eigentümer der SHW HPCT soll die neu gegründete Avir Walze Holding GmbH mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH sein. Der Name Avir ist dabei in der Gießerei-Branche nicht unbekannt: Im vergangenen Jahr wurde die Gießerei Halberg Guss mit ihren Werken in Saarbrücken und Leipzig von der Avir Guss Holding übernommen. Auch hier waren die Finanzexperten von One Square Advirsors mit im Boot - als Gesellschafter und Geschäftsführer.

Mitarbeiterzahl mehr als halbiert

Die neuen Hüttenwerke sollen sich künftig auf die Bereiche Gießerei und Service konzentrieren. Im Zuge der Übernahme wird nun 78 der vormals 162 Mitarbeiter der SHW angeboten, in die Hüttenwerke Königsbronn zu wechseln.

Und mehr noch: An der Holding sollen die Mitarbeiter mit einem Drittel der Anteile beteiligt werden. „Mit dieser Struktur kann nicht nur der Großteil der Arbeitsplätze erhalten werden, sondern die Mitarbeiter sind in Zukunft auch an der Wertentwicklung des Unternehmens beteiligt“, heißt es von Seiten der One Square Advirsors.

Bereits vor drei Wochen war bekannt geworden, dass One Square Advisors offenbar intensive Gespräche mit den größten Kunden der SHW führt. Der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens, Frank Günther, hatte diese Gespräche zwar nicht dementiert, aber auch nicht weiter kommentieren wollen. Dem Vernehmen nach gab es aber von Beginn an eine klare Deadline Mitte April: Kommt bis dahin keine Übernahme zustande, können auch die geduldigsten Kunden nicht mehr länger warten.

Der Kaufvertrag steht derzeit noch unter bestimmten Vollzugsbedingungen, die erfüllt werden müssen, unter anderem den Eintritt in die bestehenden Leasing- und Mietverträge bis zum Ende des Monats. Funktioniert hier alles, dann, so heißt es von Seiten von One Square Advirsors, könnte der Geschäftsbetrieb zum 1. Mai wieder aufgenommen werden.

Unterstützung hat laut einer Mitteilung des Beratungsunternehmens auch das Land Baden-Württemberg zugesagt. Laut dem bisherigen Insolvenzverwalter Martin Mucha gibt es derzeit Gespräche zwischen Ministerium und Unternehmen.