Königsbronn Führt der neue Investor SHW aus der Krise?

Königsbronn / Christine Weinschenk

SHW CT ist insolvent trotz voller Auftragsbücher – der Sanierungsgeschäftsführer Marcus Katholing erklärt, wo die Probleme in Königsbronn lagen. Und warum man Hoffnung in den neuen Investor setzen sollte.

Bange Jahre haben die Mitarbeiter der SHW Casting Technologies GmbH in Königsbronn hinter sich. Insolvenzen, Investorenkäufe und Sanierungsversuche – die Belegschaft musste ihre Leidensfähigkeit mehr als einmal unter Beweis stellen.

Nachdem im Jahr 2013 Insolvenz angemeldet werden musste, war die Erleichterung zwei Jahre später groß, denn mit der Restart GmbH war ein Investor gefunden worden. Als geschäftsführender Gesellschafter führte Markus Hüter den Betrieb mit rund 130 Mitarbeitern weiter. Doch der Frieden währte nicht lange: Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit musste 2017 erneut ein Insolvenzverfahren angestrebt werden – dieses Mal in Eigenverwaltung.

Unprofitable Aufträge

Als Sanierungsgeschäftsführer wurde im Juli vergangenen Jahres Marcus Katholing von der Pluta Management GmbH eingesetzt. Der Diplombetriebswirt und Bankkaufmann erklärt: „Der Grund für die erneute Insolvenz war, dass der Finanzinvestor 2016 durch eine konjunkturelle Delle gegangen ist und hohe Verluste erwirtschaftet hat.“

Und das obwohl von Seiten der Führung stets betont wurde, dass die Auftragsbücher gut gefüllt seien. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt, so Katholing. „Ein hohes Auftragsvolumen ist nicht gleichbedeutend mit Gewinn, denn nicht jeder Auftrag ist profitabel. Wenn man in den Büchern viele Aufträge hat, mit denen man Verlust macht, wäre es unter Umständen sogar besser, viel weniger Aufträge zu haben.“ Nicht die Quantität der Aufträge entscheide, sondern die Qualität.

Doch wie kommt es, dass Aufträge nicht profitabel waren? „Rohstoffe, Löhne und Gehälter haben eine gewisse Entwicklung, die man versuchen muss, an die Kunden weiterzugeben“, sagt Katholing. „Wenn aber die Wettbewerber um jeden Auftrag kämpfen, hat der Kunde die Chance, Preise hart zu verhandeln. Dann hat man volle Auftragsbücher, aber nicht die Marge, die man braucht, um profitabel zu arbeiten.“

Die Konkurrenten von SHW CT säßen weniger in Asien als in Deutschland und Europa. Das liege auch an der Schwere und Größe der produzierten Teile. „Wenn ein Motorhersteller in Triest einen Motorblock braucht, dann kann er sich den kaum zu günstigeren Konditionen in Asien beschaffen, weil der Transport mit hohen Kosten und langen Lieferzeiten verbunden ist.“

Falsche Entscheidungen?

Und warum nimmt man unrentable Aufträge an? Eine Kostenrechnung habe es im Unternehmen wohl gegeben und Katholing möchte auch nicht von Missmanagement sprechen, aber: „Rückblickend hätte man andere Entscheidungen treffen müssen. Natürlich ist man hinterher aber immer schlauer.“

Die Geschichte der SHW CT sei keine exklusive. In der Gießereibranche habe es in den vergangenen Jahren viele gegeben, die den Gang zum Insolvenzgericht antreten mussten. Die Renditen seien jahrelang sehr niedrig gewesen, seien jetzt aber dank der aktuell guten konjunkturellen Lage wieder auf einem besseren Weg.

Aufgabe: Vertrauen schaffen

Der Sanierungsgeschäftsführer hatte im vergangenen Jahr die schwierige Aufgabe, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter davon zu überzeugen, dem Unternehmen trotz Insolvenz wieder zu vertrauen. Prozessabläufe seien optimiert, Investitionen getätigt und der Instandhaltungsstau an Maschinen und Sachanlagen sukzessive abgebaut worden. „Viele verwechseln eine Insolvenz mit dem Tod des Unternehmens“, sagt Katholing. „Aber das ist völlig falsch. Ich vergleiche das mit einem Patienten, der auf die Intensivstation kommt. Da haben viele Patienten gute Überlebenschancen – sie kommen wieder auf die normale Station, in Reha und dann zurück ins normale Leben.“

Das normale Leben war auch das Ziel für die SHW CT. „Wir haben versucht, das Unternehmen zu stabilisieren und zu restrukturieren“, sagt Katholing. Ein Insolvenzverfahren biete da gewisse Vorteile. So werden alte Forderungen und offene Rechnungen mit dem Tag der Antragstellung eingefroren. Zudem gibt es für Löhne und Gehälter ein dreimonatiges Insolvenzausfallgeld von der Agentur für Arbeit. Außerdem dürfen sämtliche bestehenden Forderungen eingezogen werden. „Damit habe ich meistens genug Liquidität, um das Unternehmen fortzuführen“, erklärt Katholing.

Ein ganz normaler Geschäftsbetrieb sei das Ziel. Nach fast einem Jahr im Insolvenzverfahren hätten viele Kunden und Lieferanten kaum noch etwas davon gemerkt. „Wir bestellen bei Lieferanten, produzieren, halten Zahlungsziele ein und die Mitarbeiter bekommen pünktlich ihr Gehalt.“ Besonders positiv: „Die SHW-Kunden haben Vertrauen in die Qualität der Produkte und bestellen weiter.“

Alte Forderungen eingefroren

Eingefroren werden nur alte Rechnungen – alle Verbindlichkeiten, die nach der Stellung des Insolvenzantrags eingegangen werden, müssen fristgerecht beglichen werden. Doch wer begleicht die alten Forderungen? „Der neue Investor gründet eine neue Gesellschaft und kauft alle betriebsnotwendigen Dinge und übernimmt die Kundenaufträge“, erklärt der Sanierungsgeschäftsführer. „Diese Einnahmen gehen auf ein Treuhandkonto und aus dieser Summe werden die Altforderungen anhand einer Quotenregelung beglichen.“ Einige Lieferanten blieben so zwar leider auf Teilen ihrer Forderungen sitzen, aber: „Wenn wir neue Bestellungen bei denselben Lieferanten aufgeben und gewährleisten, dass die Forderungen beglichen werden, kann man ihren Schaden zumindest minimieren.“

Der Kaufvertrag mit der Rheinischen Mittelstandsbeteiligungs GmbH aus Meerbusch, die ihren Fokus in Königsbronn auf die Produktion von Walzen etwa für die Papierindustrie sowie auf Verschleißgussprodukte für den Mühlenbau legen möchte, wurde bereits im April unterschrieben. Alle 163 Mitarbeiter sollen übernommen werden – allein mit der IG Metall musste noch über einen Haustarifvertrag verhandelt werden. Seit dieser Woche ist der Deal nun perfekt und die Übernahme in trockenen Tüchern. Damit kann die neu gegründete SHW High Precision Casting Technologies GmbH Anfang Juni ihre Arbeit als solche aufnehmen.

Die nächste Insolvenz?

Aber hat das hin und her für die Belegschaft damit tatsächlich ein Ende? Oder droht bei einer Eintrübung der Konjunktur die nächste Insolvenz? „Als umsichtiger Kaufmann und guter Geschäftsführer verkraftet man auch eine konjunkturelle Abschwächung“, sagt Katholing. „Investoren brauchen dafür ein gewisses Durchhaltevermögen und Finanzkraft, dann muss auch nicht erneut Insolvenz angemeldet werden, wenn die Zahlen etwas schlechter sind.“

Also ist der neue Investor ein Glück für Königsbronn? „Ich bin froh, dass er ein Branchenkenner und kein Finanzinvestor ist“, sagt Katholing. „Dadurch hat er Erfahrung, denkt langfristig und will in den Standort investieren. Manche Finanzinvestoren tun das auch, aber es gibt eben viele, die wollen heute billig kaufen und morgen teuer verkaufen. Sie haben nicht die notwendige Nähe und emotionale Bindung zum Unternehmen.“ Der letzte Investor in Königsbronn war also ein kurzfristiger Denker? „Er war branchenfremd, ist an viele operative Themen zu wenig rangegangen und hat sich wohl nur auf das Große fokussiert.“