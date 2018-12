Wasseralfingen/Königsbronn SHW CT Wasseralfingen schließt, weiter Hoffnung für MT Königsbronn

Wasseralfingen/Königsbronn / Carolin Wöhrle

Nachdem der Verkauf an den Investor geplatzt ist, verlieren 150 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Machining Technologies in Königsbronn hingegen hat noch eine Perspektive.

Etwas Hoffnung hatte es nach wie vor gegeben, doch diese hat sich jetzt zumindest für die 150 Mitarbeiter im SHW-CT-Werk Wasseralfingen zerschlagen: Die Suche nach einem neuen Investor blieb erfolglos, der Standort wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 schließen.

Die Beschäftigten wurden am Donnerstag im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung darüber informiert, dass ihnen gekündigt werden muss. Öffentlich bekannt machte die Entscheidung am Donnerstagnachmittag SHW-CT-Geschäftsführer Marcus Katholing, der als Sanierungsexperte auch das SHW-CT-Werk und die Machining Technologies (MT) in Königsbronn betreute bzw. betreut.

MT Königsbronn nicht betroffen

Die gute Nachricht zumindest für die acht Mitarbeiter der MT in Königsbronn: Die Augtragslage ist hier deutlich besser. Auf HZ-Nachfrage wird bestätigt, dass hier noch nach wie vor Hoffnung auf eine gute Lösung besteht.

Vergangene Woche erst war bekannt geworden, dass man seitens der Eigenverwaltung der SHW CT in Wasseralfingen und der Machining Technologies in Königsbronn vom Kaufvertrag mit dem Investor zurücktreten würde. Der Grund: Der Investor, die Rheinische Mittelstandsbeteiligungs GmbH, hatte jüngst mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die RMB hat im Sommer auch SHW CT in Königsbronn übernommen.

In den vergangenen Tagen habe das Team rund um Katholing zahlreiche Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. Allesamt aber hatten kein Interesse an einer Übernahme. Zudem würden zahlreiche Kunden keine Aufträge mehr vergeben.



Kunden wollten höhere Preise nicht mehr akzeptieren

„Die Kunden akzeptieren die Umlegung der Mehrkosten beim Strom nicht mehr“, heißt es in einer Mitteilung des Sanierungsunternehmens Pluta, für das Katholing tätig ist. Hintergrund ist, dass energieintensive Industrien, wie eben auch die Gussindustrie, normalerweise von der Umlage des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes befreit sind. „Für Unternehmen in der Krise oder Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden, gilt diese Ausnahmeregelung allerdings nicht.“

Die SHW CT habe daher seit Mitte 2017 die Mehrkosten, die etwa eine Preiserhöhung von acht Prozent bedeutete, auf die Kunden umgelegt. Diese hatten damit gerechnet, dass diese Mehrkosten nach der Übernahme durch den Investor wegfallen. Katholing: „Wir haben mit allen wichtigen Kunden gesprochen. Die Reaktion war leider sehr verhalten und die Zukunftsausichten sehr ernüchternd.“