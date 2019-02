Königsbronn SHW-Betriebsrat: „Wir wurden hingerichtet“

Königsbronn / Christine Weinschenk

Die Hoffnung ist Trauer und Wut gewichen: Am Donnerstag gab es erneut einen Protestzug durch Königsbronn. Es war wohl der letzte. Rund 80 Prozent der Belegschaft werden ab Freitag freigestellt.

Böllerschüsse, Trommeln, Rätschen – nein, leise wollen die SHWler nicht abtreten. Am Donnerstag gab es erneut einen Protestzug durch Königsbronn. Geschätzte 500 Menschen haben sich beteiligt – Mitarbeiter, Angehörige anderer Unternehmen, Königsbronner, Kommunalpolitiker. Dass die Anteilnahme groß ist, war nicht zu übersehen. Genützt hat auch das schlussendlich nichts.

Rund 80 Prozent der 162 Mitarbeiter der SHW HPCT sollen am Freitag und mit sofortiger Wirkung freigestellt werden, so der Betriebsratsvorsitzende Fred Behr. Wann sie ihre Kündigung erhalten, steht allerdings noch nicht fest. „Möglicherweise zum 1. April, aber wir verhandeln noch – auch über einen Sozialplan.“ Doch die Kommunikation mit dem Insolvenzverwalter Martin Mucha gestalte sich, gelinde gesagt, schwierig: „Wir hatten in den letzten Wochen vielleicht zwei Gespräche mit ihm. Im Grunde redet er gar nicht mit dem Betriebsrat.“

Noch kein Kündigungstermin

Dass ihm die Schließung unter die Haut geht, war Fred Behr am Donnerstag leicht anzumerken. „653 Jahre Industriegeschichte gehen zugrunde. Und das Unternehmen ist eigentlich lebensfähig, aber wir haben niemanden gefunden, der einsteigen will.“ Bis in die Nacht hinein habe man am Mittwoch noch mit den drei Großkunden verhandelt. Vergebens. Am Donnerstag habe man kurz nach 12 Uhr die Nachricht erhalten, dass kein Interesse an einer Weiterführung besteht.

Erneut erhob Behr schwere Vorwürfe gegen den jüngsten Investor, die Rheinische Mittelstandsbeteiligungs-GmbH, und deren Chef Rainer Langnickel. „Wir wurden hingerichtet – von einem Herrn Langnickel, der so dreist war, das Unternehmen ohne Kapital zu kaufen und die ganze Firma zu beleihen.“

Ralf Willeck von der IG Metall Heidenheim teilte ebenfalls aus: Groß sei die Wut auf Geschäftsführer, die alles könnten, außer ein Geschäft zu führen. „Und die alles besser wissen und auf niemanden hören.“ Er bedauerte, dass man den Mitarbeitern nicht habe helfen können. „Ihr habt bis zuletzt versucht, die Hüttenwerke zu retten, aber wie es aussieht, war es umsonst. Wir alle sind wütend und traurig, aber ihr solltet auch stolz auf euch sein. Stolz, dass ihr SHWler wart. Geht erhobenen Hauptes raus und gebt nicht auf!“

„Brutaler Kapitalismus“

„Es ist ein schwarzer Tag für Königsbronn“, sagte Bürgermeister Michael Stütz. „Der Kapitalismus hat sich noch nie so brutal gezeigt wie heute. Letztendlich wird alles von Geld regiert und soziale Gerechtigkeit ist in der Politik zu einer Worthülse verkommen.“ Vor vier Wochen habe der Gemeinderat eine einstimmige Resolution gefasst – Adressaten waren der baden-württembergische Ministerpräsident und das Wirtschaftsministerium. „Wir haben noch nicht mal eine Eingangsbestätigung erhalten.“ Leider seien die Möglichkeiten für die Gemeinde begrenzt, aber man wisse um die Katastrophe für viele Mitarbeiter. Daher wolle man sich zumindest finanziell an der Solidaritätskasse beteiligen.

Auf HZ-Nachfrage fügte Stütz noch an, dass er von Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler informiert worden sei, dass das Wirtschaftsministerium für 29. März wohl eine Besprechung zum Thema SHW plane. „Aber das ist noch lange hin. Wer weiß, ob dann noch etwas erreicht werden kann. Trotzdem – die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Haben die Mitarbeiter auch noch Hoffnung? Wenig sei davon noch übrig, sagt etwa Michael Eckle. Er war 19 Jahre lang Schweißer bei den Hüttenwerken. Die letzten Jahre mit den drei Insolvenzen hätten alle nervlich kaputtgemacht. „Und jetzt wurden wir mit vollen Auftragsbüchern in den Bankrott geführt.“ Von der Geschäftsleitung fühlt er sich verraten und verkauft. „Unsere Arbeit hier war immer mehr als ein Job. Du arbeitest nicht bei den Hüttenwerken, du bist ein Hüttenwerker.“

Das sieht auch sein 29-jähriger Kollege Alexander Kirchknopf so. „Wir haben alles gegeben. 55 Stunden pro Woche, Samstagsarbeit, nichts war zu viel. Aber das Management war für die Tonne. Und jetzt hängen wir in der Luft.“

Während viele Mitarbeiter wohl heute ihren letzten Arbeitstag in Königsbronn haben werden, wird Michael Eckle noch gebraucht. Zumindest bis 28. März. „Ein paar von uns bleiben noch zum Ausarbeiten. Die bestehenden Walzenbestellungen sollen ausgeführt werden.“

Hoffnung für eine berufliche Zukunft bei den Hüttenwerken kann Betriebsrat Behr den Mitarbeitern nicht mehr machen. Aber er sieht die Zukunft dennoch nicht ganz schwarz, denn die Konjunktur brummt und es mangelt an Fachkräften. Und so scheinen auch die SHWler keine schlechten Karten zu haben, schnell auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Es wurden wirklich schon einige Leute abgeworben“, sagt Behr. „Zerspanungsmechaniker, Elektroniker und Monteure gehen weg wie warme Semmeln.“

Chancen auf dem Arbeitsmarkt?

Natürlich gilt das nicht für alle. „Ältere Beschäftigte oder auch unsere Former, die hier gelernt haben, die haben es schwer“, so Behr. Und offenbar nicht nur die. So berichtet etwa ein 42-jähriger Zerspaner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, von seinen ersten Schritten auf dem Arbeitsmarkt. „Bei einem Gespräch habe ich schon gehört, dass ich zu alt bin. Aber ich muss ja noch 20 Jahre arbeiten.“