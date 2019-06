In der Kulturwoche in der Reihe „Oberkochen dell’Arte“ vom 24. bis 27. Juni werden diesmal zwei Konzerte angeboten.

In der Kulturwoche in der Reihe „Oberkochen dell’Arte“ vom 24. bis 27. Juni werden diesmal zwei Konzerte angeboten. Das „Feuerbach Quartett“ präsentiert seine neue Show „Bombax“ am Montag, 24. Juni. Bei der Sommerserenade der Sinfonietta Oberkochen-Königsbronn gibt sich am Donnerstag, 27. Juni, der Stuttgarter Posaunist Frank Heinz mit seinem Concert Quartett die Ehre. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr im Bürgersaal im Rathaus. Der Eintritt zur Sommerserenade ist frei.