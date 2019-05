Mehr als 130 Dettinger waren bei der Seniorenfeier in der Lindenhalle dabei.

Mehr als 130 Bürger ab dem Geburtsjahrgang 1949 waren zur Seniorenfeier in die Lindenhalle gekommen. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Sandra Kastler blickte bei der Seniorenfeier 100 Jahre zurück, da eine Besucherin fast so alt war. Was geschah damals? In Deutschland wurde der Acht-Stunden-Tag eingeführt, Maria Juchacz hielt als erste Frau eine Rede im deutschen Parlament. In London wurde die Organisation „Save the children“ gegründet.

Traditionell wird die Seniorenfeier genutzt, um über aktuelle Kommunalpolitik zu informieren. Die Themenpalette reichte vom Bau der Lindenhalle, über die Verlegung der Gerstetter Ortsbücherei hin zum Bau der Gussenstadter Turnhalle mit integriertem Kindergarten.

Musikalisch umrahmt wurde die Seniorenfeier von vier Blockflötenkindern des Musikvereins, der Jugendkapelle, Horst Beck sowie den „Young voices“ der Chorgemeinschaft Dettingen/Heuchlingen. Die älteste Besucherin der Seniorenfeier war Helene Ziegler, die jüngste Inge Kretschi. Sie und acht weitere Besucherinnen erhielten anerkennend eine Rose.