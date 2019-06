Seit sieben Jahren besteht die Initiative Senioren helfen Senioren. In dieser Zeit wurde die Zahl der Hilfsdienste verfünffacht.

Seit sieben Jahren läuft das Projekt Senioren helfen Senioren unter dem Dach des Krankenpflegevereins. Dies offenbar sehr gut, wie unlängst die Jahresversammlung der Helfer und des Leitungskreises im Pflegeheim an der Goethestraße zeigte.

Kunden werden diejenigen genannt, die die Hilfen der über 40 Helfer in Anspruch nehmen. Die Zahl der Hilfsdienste, so Bereichsleiter Herbert Schmidt, habe sich seit dem Tag der ersten Einsätze verfünffacht. Am häufigsten sind Hilfen im Haushalt gefragt, gefolgt von den Kunden, die zum Arzt begleitet werden wollen, selbst aber nicht mehr fahren können. Handwerkliche Dienste in Haus und Garten sind ebenso angefragt wie das Besucht-werden-Wollen.

„Wenn mir meine demente Kundin zum hundertsten Mal dasselbe erzählt, dann nehme ich das Gesangbuch zur Hand und lese mit ihr vertraute Texte“, ließ eine der Helferinnen wissen und hat damit Erfolg. Demenz ist für ShS ein besonderes Problemfeld. Namen werden in Helferkreisen nicht genannt. Diskretion ist Ehrensache, auch für Karl-Ludwig Fink, der dem Leitungskreis vorsteht und sich vor allem über die Frauen und Männer freute, die am Computer top sind und in der Verwaltung mitarbeiten. „Wir sind inzwischen ein kleiner Wirtschaftsbetrieb geworden“, gab Fink zu bedenken. Aus dem ursprünglichen Ehrenamt sei für manche im Leitungskreis ein Job geworden. Wirtschaften heißt Leistungsnachweise ausfüllen, prüfbare Statistiken erstellen und vor der Aufsichtsbehörde gerade stehen.

Ehe die Versammlung eröffnet wurde, gab es ein für Senioren zurecht geschneidertes Bewegungsprogramm. Otto Halter ist dafür ausgebildet. Zähneputzen und dabei auf einem Bein stehen, ist etwas für bereits Fortgeschrittene. Übung braucht man als Senior auch dann, wenn man sich seine Socken im Stehen anziehen oder freihändig von einem Stuhl aufstehen will. Üben, sonst wird man „sterrig“ lautete die Empfehlung Halters.

Die Wahlen verliefen reibungslos. Den Vorsitz führt auch weiterhin Karl-Ludwig Fink. Sein Stellvertreter ist Herbert Schmidt. Einsatzleiter für handwerkliche Dienste sind Gerhard Blankenhorn und Heiner Rau, Lotte Schmidt und Christa Grüninger vertreten die Sparten Haushalt und soziale Kontakte, Gerhard Stegmaier und Rudi Frei organisieren die Fahrdienste und für die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen des Helferpersonals ist Karin Stegmaier zuständig. Elisabeth Lang führt auch weiterhin die Kassengeschäfte und Ulrich Bischoff tippt die Protokolle und bedient die Presse.