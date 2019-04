Im vergangenen Jahr war bis zuletzt nicht klar, ob es in Herbrechtingen einen Maibaum auf dem Rathausplatz geben wird. Um heuer nicht vor einem ähnlichen Problem zu stehen, hat sich die Bolheimerin frühzeitig um alles gekümmert.

Vergangenes Jahr war das Maibaumaufstellen in Herbrechtingen im wahrsten Sinne des Wortes eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde es keinen Maibaum geben und am Ende standen gleich zwei auf dem Rathausplatz. Diese Geschichte beschäftigte Beate Häring nachhaltig. „Ich hab mich dann mit vielen Leuten unterhalten und alle wollten wieder einen Baum, hatten aber irgendeine Ausrede, warum sie es nicht machen können“, erklärt die 52-jährige Bolheimerin, die einigen noch von der Herbrechtinger Bürgermeisterwahl bekannt sein dürfte. „Und weil sich auch unter der Vereinen keiner gefunden hat, habe ich dann beschlossen, ich nehm das einfach selbst in die Hand.“

Zuerst setzte sie sich also mit Gerhard Krämer, dem Leiter des Heimatmuseums, in Verbindung. Der Heimatverein hatte sich die Jahre zuvor immer um die Maibäume gekümmert, konnte die Aufgabe aber irgendwann auch nicht mehr stemmen. „Der hat mir dann den Ablauf erklärt und was alles dazugehört“, so Häring. In einem weiteren Schritt erfolgte der Gang zur Stadtverwaltung. „Ich habe Bürgermeister Sipple mein Vorhaben geschildert und er hat sofort eingewilligt“, freut sie sich. Damit war auch gleich die Frage geklärt, wo der Baum herkommt: aus dem Stadtwald.

Dort wurde die nach Härings Schätzung etwa 23 Meter hohe Fichte mithilfe des Bauhof-Teams und Stadtförster Martin Müller schließlich vorgestern abgeholt. „Die haben den Baum umgesägt und auch gleich geräppelt“, so Häring. Räppeln bedeutet, den Baum von Ästen und Rinde zu befreien.

Aber damit war die Arbeit beileibe noch nicht getan. Denn für Häring gehört zum Maibaumaufstellen auch ein kleines Rahmenprogramm. „Der Schützenverein hat mir zugesagt, dass sie die Bewirtung übernehmen und die Feuerwehr hat versprochen, wenn der Baum schon auf dem Rathausplatz liegt, dass sie ihn wieder traditionell mit den Schwalben, also den langen Stangen, aufstellen“, erzählt die Initiatorin. Dorthin gebracht wird er von den Mitarbeitern des Bauhofs. Zur Unterstützung beim Aufstellen wird zudem der Teleskoplader eines örtlichen Landwirtschaftsbetriebs dabei sein.

Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Herbrechtingen/Bolheim und für die tänzerischen Einlagen sind die Cheerleader der TSV Herbrechtingen sowie die Gruppe Hilaris Saltatores zuständig. „Ich bin allen wirklich sehr dankbar für ihre Hilfe, weil ich es ohne sie nicht geschafft hätte“, betont Häring.

Lediglich beim Baumschmuck hadert die 52-Jährige etwas mit sich: „Der Kranz wird nicht ganz so schön aussehen wie sonst, weil ich das alles in Eigenregie gemacht und auch aus eigener Tasche bezahlt habe.“ Hinzu kommen noch, wie gewohnt, Girlanden und die Zunftzeichen. „Ich liebe mein Herbrechtingen und wollte einfach, dass es wieder einen Baum gibt.“

So stolz sie auf das Geschaffte ist, Härings Fazit fällt eindeutig aus: „Einmal konnte ich das jetzt wuchten, aber ein zweites Mal geht das nicht. Ich hoffe, es findet sich ein Verein, der das traditionell weitermacht.“

Wo der Baum derzeit lagert, wollte Beate Häring aus Angst, er könnte geklaut werden, nicht verraten. Das Maibaumstellen beginnt jedenfalls am kommenden Dienstag, 30. April, um 18 Uhr.