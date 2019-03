Bei der Jahresversammlung des Kreisverbandes Heidenheim im Blasmusikverband Baden-Württemberg in der Gussenstadter Turn- und Festhalle benötigte Ehrenmitglied Hans Weiler etliche Minuten, bis er alle Jubilare aufgerufen hatte, die zwischen 30 und 60 Jahren als Musiker aktiv sind oder als Vereinsfunktionäre Besonderes geleistet haben.

Für 15 Jahre als Dirigent wurde Günter Maier (Musikverein Dischingen) mit der Silbernadel belohnt. Die Förderernadel in Bronze für zehn Jahre im Ehrenamt ging an Markus Rinderer (Hürben), die in Silber für 15 Jahre als Heinz Egetemaier (Söhnstetten). Nach 30 Jahren freute sich Manfred Zimmermann (Musikverein Dettingen) über die Förderer-Medaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief.

30 Jahre als Musiker aktiv sind: Alexander Bechthold (Stadtkapelle Heidenheim), Wolfgang Frommeyer (Stadtkapelle Giengen), Marianne Galgenmüller (MV Auernheim), Jochen Häußler (MV Hermaringen), Rainer Lorenz (Stadtkapelle Giengen), Tobias Maurer (MV Söhnstetten), Thomas Späth (MV Schnaitheim) und Thomas Voigt (Stadtkapelle Giengen).

Seit 40 Jahren stehen im Dienst der Blasmusik: Peter Diepold (MV Sontheim/Brenz), Martin Gröner (MV Söhnstetten), Emmerich Haffner (Stadtkapelle Giengen), Michaela Höfle (MV Bachhagel), Gabriele Kraus (MV Sontheim/Brenz), Reiner Majer (Stadtkapelle Giengen), Jörg Niess (MV Bolheim), Herbert Stürzer (MV Dischingen), Susanne Theilacker (MV Nattheim).

Für 50 Jahre wurden Friedrich Allgayer (MV Niederstotzingen) und Manfred Wörrle (MV Dischingen) geehrt. Und vor 60 Jahren begannen Michael Baumann (MV Sontheim) und Josef Huber (Stadtkapelle Giengen) ihre musikalische Karriere.