Nattheim Seit 25 Jahren Waldrallye für Nattheimer Schulkinder

Nattheim / pm

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass sich die Nattheimer Schulkinder im Herbst zum ersten Mal in den Wald aufmachten.

Damals hatte eine findige Gruppe aus Schüler-Mitverantwortlichen zusammen mit ihrem Verbindungslehrer nach Möglichkeiten gesucht, dem neuen Schuljahr einen kulturellen Rahmen zu verpassen. So entstand die Waldrallye: eine Kombination aus Wandertag und Walderlebnis.

Für die verschiedenen Altersgruppen wurden Rundkurse erarbeitet, wo es an Spielstationen verschiedenste Aufgaben zu lösen gab. Mal musste gerätselt werden, ein andermal ging es um Geschicklichkeit, Ausdauer, Kreativität oder Achtsamkeit. Die Stationen wurden von Hauptschülern geleitet und betreut. Selbst bei miesestem Wetter ging es nach draußen. Auch nach 25 Jahren gilt dieses Motto noch immer. Nach der letztjährigen Wasserschlacht herrschte heuer Herbst-Traumwetter, so dass die Rallye in zwischenzeitlich deutlich geänderter Form über die Waldbühne gehen konnte. Denn im Laufe eines Jahres ist diese Aktion für etliche Kinder die einzige Begegnung mit dem reichlich um Nattheim vorhandenen Wald.