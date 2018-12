Steinheim Schwungvolles Konzert der Big Band

Steinheim / fg

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens konzertierte die Big Band der Musikschule im dortigen Dieter-Eisele-Saal.

Zu diesem Anlass war auch der frühere Musikschulleiter Lothar Behounek angereist und hatte nach der Begrüßung der Gäste durch Musikschulchef Günter Flumm Gelegenheit zu ein paar Sätzen über die Anfänge der Big Band.

Das Adventskonzert stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Arbeiten des renommierten Musikers und Arrangeurs Klaus Wagenleiter. Der aus Heidenheim stammende Jazzer, der in seiner langen Karriere schon mit unzähligen namhaften Musikern zusammen gearbeitet hat und Pianist und musikalischer Leiter der SWR-Big-Band ist, hatte die Musiker bei ihren Vorbereitungen auf das Konzert unterstützt. Und so nahmen auch die Arrangements von Wagenleiter den größten Teil des abwechslungsreichen Programms ein.

Gespielt wurden Stücke wie „Take the A Train“, lässig dargeboten und mit mächtigem Saxophonsound, oder das sehr zurückhaltende „My foolish Heart“ oder die stimmungsvolle „Schwarzwaldfahrt“ zum Ende des ersten Teils.

Nach der Pause folgten eine jazzige Version von Gershwins „Rhapsody in Blue“, der Klassiker „Lady be good“ und zum Abschluss eine rasante Version von „Ihr Kinderlein kommet“.

Bei den Arrangements des Pianisten Wagenleiter war Brigitte Bruckner am Flügel außerordentlich gefordert und überzeugte in etlichen Solopassagen. Daneben gab es noch genügend Raum für weitere Soloeinlagen von Phillip Koloska an der Trompete, Alexander Germani an der Posaune, Jörg Maurer mit der Klarinette, Martin Gerny und Dagmar Kühner mit den Saxophonen und Alfred Wiesner mit der Gitarre. Zu hören gab es außerdem einen Bolero des Bandleaders Eberhard Budziat, ehe Lothar Behounek noch ein „Dschungelbuch“-Medley mit Thomas Ruff als Sänger dirigierte.