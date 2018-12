Kreis Heidenheim Schwung, Gefühl und Naturgewalt mit dem Musikverein

Kreis Heidenheim / Marita Kasischke

Eine beeindruckende Fülle in Anzahl und Klang zeigte der Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen bei seinem vorweihnachtlichen Auftritt in der Stadthalle.

Zu einem beliebten Vorweihnachtsritual ist für die Niederstotzinger das Herbstkonzert ihres Musikvereins geworden. So war denn auch am Samstag die Stadthalle mit rund 400 Besuchern voll geworden – und auch auf der Bühne war es ziemlich voll: Rund 100 Musiker versammeln sich in den drei Kapellen des rührigen Vereins und alle sorgten sie für opulentes Hörvergnügen.

Für die Jugendkapelle unter Leitung von Stephan Kling war es ohnehin ein besonderes Jahr gewesen, feierte sie doch ihr 50-jähriges Bestehen. Bei vielen Sonderveranstaltungen hatten die Nachwuchsmusiker ihr Können gezeigt, und so war dies auch am Samstag, als sie den Zuhörern ein „Best of“ aus fünf Jahrzehnten präsentierten.

Der Titel des Auftaktstücks „Mit frischem Schwung“ kann dabei durchaus auch als Synonym für die rund 30 jungen Musiker verstanden werden: Mitreißend und mit großem Können präsentierten sie ein durchaus anspruchsvolles Programm. Da waren feine, fast schwebende Stellen in „Futuro 2000“, hymnische Partien in „Free World Fantasy“, viel Gefühl in „Glory of Love“ – eine beachtliche Leistung der Jugend.

Ehrung für den Jugendleiter

Ihr Vortrag, frisch moderiert von Anna Gessler, gipfelte im „Eighties Flashback“, das sowohl Michael Jacksons spannungsgeladenes „Thriller“ als auch das zarte „Time after Time“ von Cyndi Lauper, Rock und Balladen vereinte und zeigte, dass die Jugend in Niederstotzingen nicht nur gern Musik macht, sondern auch richtig gut. Mit den Zugaben „Shape of You“ und „Despacito“ hatten sie auch aktuellen Pop im Programm, der sichtlich beiden Spaß machte: der Kapelle und dem Publikum.

Jugendleiter Stephan Kling hatte allen Grund stolz zu sein: auf seine Kapelle, aber auch auf seine nunmehr zehnjährige Leistung, für die er vom Vorsitzendem Uli Lindenmaier und vom Blasmusikverband, vertreten durch Matthias Hartmann vom Kreisverband, ausgezeichnet wurde.

Um Nachwuchs muss es einem also in Niederstotzingen nicht bange sein. Denn auch die allerjüngsten stehen schon in den Startlöchern, wie die Jugendgruppe unter der Leitung von Natalie Hartmann bewies. Die rund 20 Musiker im Alter zwischen neun und 15 Jahren ließen das Publikum mit drei Stücken aufhorchen. Viel verdienten Beifall gab es für „Tarzan“, „Captain America March“ und „Remember me“ sowie auch für die jungen Moderatorinnen.

Die „etwas ältere Jugend“

Der Teil nach der Pause gehörte der „etwas älteren Jugend“, wie Moderatorin Sabine Mack verschmitzt ankündigte. Und dieser Teil war dann schlichtweg beeindruckend: Die Klangfülle, die die rund 60 Musiker mal eben durch die mit außergewöhnlichen Deko-Arrangements versehene Halle jagten, sog das Publikum förmlich auf, was sich schon beim ersten Stück, dem Marsch „Semper Fidelis“, zeigte.

Das Publikum erlebte so die Vertonung der Kontinentalverschiebung in „At the Break of Gondwana“ fast schon am eigenen Leib mit. Das aufgrund vieler Wechsel und eigenwilliger Instrumentierung, die auch Stimme und Körperpercussion vorsieht, überaus anspruchsvolle Stück kam hier fast selbst einer Naturgewalt gleich.

Dass die Stadtkapelle unter der Leitung von Musikdirektor Christoph Hesse aber auch ganz andere Töne anschlagen kann, das bewies sie mit Puccinis „Nessun dorma“. Die bekannte Arie erschien hier in voluminöser sinfonischer Blasmusik, ohne jedoch den berührenden Schmelz zu verlieren, der das Stück zu einem der beliebtesten klassischen Werke gemacht hat. Mit „Pirates of the Caribbean“ und „Star Wars“ hatte die Stadtkapelle zwei der bekanntesten Filmsoundtracks im Programm, und das Publikum honorierte auch dies mit großem Beifall.

Den Abend beschloss ein nicht minder beeindruckendes Finale: Alle Musiker, Jung und Alt, spielten „Süßer die Glocken nie klingen“, und das gesamte Publikum sang mit – aus vollem Herzen, aus voller Kehle, denn mit rund 100 Blasmusikern mitzuhalten, fordert schon den ganzen Einsatz. Das Herbstkonzert des Musikvereins Niederstotzingen hat damit für einen grandiosen Abend gesorgt – und Weihnachten kann kommen.