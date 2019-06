Im Trinkwasser der Dettinger Grundschule wurden erhöhte Werte von Blei, Cadmium und Eisen festgestellt. Das Wasser darf nicht mehr getrunken werden.

Das Trinkwasser der Dettinger Grundschule ist verunreinigt. Schon länger hatte die Schulleitung darauf hingewiesen, dass braunes Wasser aus den Leitungen kommt, so Uwe Geiße, Pressesprecher der Gemeinde Gerstetten.

Die Gemeinde veranlasste daraufhin eine mikrobiologische Untersuchung. Diese sei ohne Befund und damit unbedenklich ausgefallen. In der vergangenen Woche wurden nun durch das Gesundheitsamt erneut mehrere Wasserproben entnommen. Untersucht wurde auch auf metallische Rückstände. Das Resultat: Das Wasser ist mit Blei, Eisen und Cadmium versetzt. Die gesetzlichen Grenzwerte werden überschritten.

Das Wasser darf nicht getrunken werden

Geschlossen werden muss die Schule, in der neben etwa 80 Schulkindern auch zehn Krippenkinder des benachbarten Kindergartens betreut werden, aber offenbar nicht. Stattdessen hat das Gesundheitsamt Nutzungsbeschränkungen festgelegt: Das Wasser darf nicht mehr getrunken werden.

Außerdem soll es nicht zum Abwaschen von Geschirr oder Lebensmitteln verwendet werden. Das Händewaschen sei aber unbedenklich. „Unter Einhaltung dieser Maßnahmen ist eine weitere Nutzung des Gebäudes möglich“, so das Gesundheitsamt in einer schriftlichen Stellungnahme.

Auch der Kindergarten ist betroffen

Da das Trinkwassernetz des Dettinger Kindergartens, in dem rund 65 Kinder betreut werden, durch einen Leitungsstrang mit der Schule verbunden ist, gelten die Beschränkungen auch für den Kindergarten. „Dabei handelt es sich bisher aber um eine reine Vorsorgemaßnahme“, so Uwe Geiße. Das Gesundheitsamt habe gestern Proben des Trinkwassers im Kindergarten entnommen. Mit Ergebnissen wird in der kommenden Woche gerechnet.

Laut Geiße wurde anhand der entnommenen Wasserproben jedenfalls festgestellt, dass die Ursache für die Verunreinigung zweifelsfrei aus der Hausinstallation der Grundschule resultiert. „Eine Verunreinigung des öffentlichen Trinkwassernetzes kann ausgeschlossen werden.“ Das Gesundheitsamt bestätigt: „Die Proben haben gezeigt, dass das Trinkwasser bis zur Übergabestelle in das Gebäude den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht.“

Gebaut wurde die Schule in den 1960er Jahren. „Die Rohre sind verzinkt, bleihaltige wurden damals eigentlich nicht mehr verwendet“, so Geiße. Man könne nicht sagen, aus welchem Bauteil der Hauswasserinstallation die Verunreinigung komme. Statt überall Proben zu nehmen, habe man daher entschieden, dass die gesamte Hausinstallation der Grundschule in den Sommerferien ausgetauscht werden soll. Was im Kindergarten zu tun ist, werde entschieden, sobald die Ergebnisse der Proben vom Gesundheitsamt vorliegen.

Für das Gesundheitsamt liegt der Schluss nahe, dass die Korrosion des in die Jahre gekommenen Leitungssystems zu den erhöhten Werten geführt hat. Bei regelmäßig genutzten Entnahmestellen seien die Werte von Blei, Eisen und Cadmium grenzwertig bis moderat gewesen. „An selten oder kaum genutzten Entnahmestellen waren die Werte zum Teil aufgrund der langen Stagnationsdauer deutlich erhöht.“

„Das will man gar nicht trinken“

Wie lange die Verunreinigung bereits besteht, könne nicht beantwortet werden, so Geiße. Weil das Wasser aber schon länger Rostpartikel enthalten habe, sei im Kindergarten bereits mehrere Monate lang kein Wasser aus den Leitungen getrunken worden. Die Verpflegung der Kinder der Grundschule übernimmt ein Caterer. „Essen wird vor Ort also nicht zubereitet.“ Der in der Schule installierte Trinkwasserspender ist laut Geiße seit etwa einem Jahr nicht mehr in Betrieb.

Auch das Gesundheitsamt geht davon aus, dass das Wasser schon seit längerem nicht konsumiert wurde. Christoph Bauer: „Es schmeckt metallisch und sieht auch nicht aus wie Trinkwasser. Das will man gar nicht trinken.

Und wäre doch ein Schluck getrunken worden, hätte es bei dieser Konzentration keine gesundheitlichen Auswirkungen. Wenn man jeden Tag einen Liter davon trinkt, könnte es anders aussehen.“ Welche genauen Auswirkungen ein andauernder Konsum hätte, sei schwer zu sagen. „Das hängt von unzähligen Faktoren ab und kann nicht auf ein bestimmtes Symptom beschränkt werden.“