Herbrechtingen Schwarz-Gruppe wagt Vorstoß in neue Dimension

Herbrechtingen / Günter Trittner

Heute erfolgt die Grundsteinlegung für ein neues Logistikgebäude mit einer Nutzfläche von 23.000 Quadratmeter. Der Logistiker setzt weiter auf Wachstum.

Es ist die größte Investition in der Geschichte der Spedition Schwarz. Heute erfolgt an der Robert-Bosch-Straße die Grundsteinlegung für eine weitere Logistikhalle. Vis a vis des Stammsitzes der Schwarz-Gruppe entsteht im Lengenfeld ein dreigliedriger Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von 23000 Quadratmetern. Dieser wird damit um ein Drittel größer sein als das bestehenden Logistikzentrum. 31 Lkw können zeitgleich an den Verladerampen des schräg versetzten Gebäudes andocken. „Es wird schon in einen zweistelligen Millionenbetrag gehen“, deutet Geschäftsführer Thomas Schwarz den Investitionsrahmen an.

Bis zu 100000 Einzelaufträge

Mittlerweile führt die vierte Generation das Familienunternehmen, das seinen lokalen Ursprung in Giengen hat und seine Anfänge im Transport landwirtschaftlicher Güter vom Härtsfeld an den Giengener Bahnhof. Im Jahr 1967 ist bei Schwarz der letzte Kutscher im Güterkraftverkehr vom Bock des Pferdefuhrwerks gestiegen, heute verteilen für Schwarz über 250 Lkw die Güter und die Gruppe erzielt mit ihren 600 Mitarbeitern einen Umsatz von 60 Millionen Euro im Jahr. Bis zu 100000 Einzelaufträge werden jährlich erledigt.

„Wir sind mit BSH Hausgeräte gewachsen“, begründet Thomas Schwarz den kontinuierlichen Aufschwung. Auch um in der Nähe dieses Auftraggebers zu sein, ist das Unternehmen 1996/97 nach Herbrechtingen ins Industriegebiet Vohenstein umgesiedelt. 2014 wurde der erste große Erweiterungsbau für den Warenumschlag in Betrieb genommen, so dass Schwarz derzeit über 60000 Quadratmeter Logistikfläche verfügt. Neben BSH, dem „Premium-Kunden mit Stern“ fährt Schwarz auch für Zeiss, Ikea, Fressnapf, Magna, Porsche und Audi.

„Das Geschäft wächst“, sieht Schwarz für das Unternehmen gute Aussichten. Mit der zusätzlichen Halle, deren längste Seite 210 Meter misst, möchte Schwarz den Logistikbereich am Stammsitz konzentrieren und im Umkreis verstreute Satellitenlager auflösen. Davon verspricht man sich positive Synergie- und Kosteneffekte. Zudem öffnet die neue Halle auch Möglichkeiten zu weiterer Expansion. Eine tiefergehende Digitalisierung und Automatisierung der Logistikprozesse soll hier einen neuen Grad an Effizienz bewirken.

Arbeit geht nicht aus

„Kein Mitarbeiter braucht deswegen Sorge um die Zukunft haben“, kann Schwarz versichern. Auch bei weitergehender Automatisierung werde es in Zukunft nicht an Arbeit mangeln. 30 neue Arbeitsplätze bringt schon der Neubau mit sich.

Thomas Schwarz und sein Bruder Hans-Günther geben zu, bis zum Ende skeptisch wegen der Bodenqualität der Baufläche gewesen zu sein. Die Wiese nahe der Brenz ist nass und moorig. Der Generalunternehmer Goldbeck aus Ulm habe aber beruhigen können. 7500 Löcher werden nun fünf bis zehn Meter tief ins Erdreich gebohrt und mit Beton verfüllt, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Um das Logistikzentrum auf das Höhenniveau der Straße zu bekommen, werden 80000 Kubikmeter Erdreich aufgeschüttet, was ungefähr 5000 Lkw-Ladungen entspricht. Aktuell steuern Kipper die Baustelle im Minutentakt an.

Zur neuen Halle gehört auch ein Verwaltungstrakt mit einer Fläche von 650 Quadratmeter. Hier finden sich Büro- und Sozialräume sowie ein neuer Saal für größere Zusammenkünfte am Stammsitz des Unternehmens.