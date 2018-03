Zang Albverein hat Naturfreunde Ü40 im Visier

Zang / Kathrin Schuler

Mit einer neuen Strategie gelang es der Zanger Ortsgruppe des schwäbsichen Albverein trotz ausbleibender Jugend, neue Mitglieder zu gewinnen.

Mitgliederschwund, Überalterung, Auflösung – diese Stichworte fallen häufig im Zusammenhang mit Vereinen. Vielen von ihnen fehlt es an Nachwuchs, kaum jemand will mehr Verantwortung übernehmen. Doch während zahlreiche Vereinen die älteren Mitglieder weg sterben, keine jungen Leute mehr nachkommen und die Mitgliederzahl nach und nach schrumpft, freute sich die Zanger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins über einen Zuwachs im vergangenen Jahr. Fünf Neuzugänge konnte man 2017 verzeichnen – insgesamt hat der Verein nun 95 Mitglieder und steht damit weitaus besser da, als so mancher, der um seinen Fortbestand bangen muss.

Zielgruppe Ü40

Woran das liegt? „Wir haben uns davon verabschiedet, junge Leute für den Verein gewinnen zu wollen“, erklärt der Vertrauensmann und damit Vorsitzende Wolfgang Haug. Wandern und Naturschutz seien zwar mittlerweile auch bei der jungen Generation wieder in, allerdings wohl nicht im Verein.

Ein Verein ohne Nachwuchs also? Was sich erst einmal wie ein Fehler anhört, hat man sich jedoch genau überlegt. „Unsere Zielgruppe sind jetzt Leute, deren Kinder mittlerweile aus dem Haus sind“, sagt Haug. Ab Mitte 40, 50 habe man damit ein Zeitfenster zur Verfügung, dass es vorher so noch nicht gab und das nach Belieben gefüllt werden kann.

Um diese Zielgruppe auch zu erreichen, muss sich jedoch im gleichen Maße bemüht werden. Das versucht man in Zang mit einem möglichst vielfältigen Angebot: Neben dem traditionellen Programm aus halb-, ein- und mehrtägigen Wanderungen bietet die Ortsgruppe seit einigen Jahren auch eine Nordic-Walking-Gruppe sowie Radtouren an. Worauf es noch ankommt: „Regelmäßigkeit“, ist sich der Vorsitzende sicher. Darum gebe es neben den großen Wandertagen auch jeden Freitag eine kleine Wanderung mit anschließender Einkehr, die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich immer donnerstags und geradelt wird alle zwei Wochen.

Neue Angebote wie Radfahren

Das scheint zu funktionieren: Drei der fünf neuen Mitglieder kamen im vergangenen Jahr über die Fahrrad-Runde zum Schwäbischen Albverein. „Und erst am Samstag konnten wir wieder ein neues Mitglied begrüßen“, erzählt Wolfgang Haug. Der sei aber noch ganz traditionell hauptsächlich am Wandern interessiert.

Um potenzielle neue Mitglieder zu erreichen, komme es auch darauf an, in der Gemeinde stets präsent zu sein. Das gehe in einem kleinen Ort wie Zang, in dem jeder jeden kenne, allerdings auch leichter als in größeren Städten, so der Vertrauensmann. Neben der Mund-zu-Mund-Propaganda und dem Verteilen von Flyern sei auch die Pflege der Homepage von immer größerer Bedeutung. „Auch ältere Leute informieren sich heutzutage über das Internet. Es lohnt sich also, dort alles auf dem aktuellen Stand zu halten“, meint Haug.

Bis die Zanger Ortsgruppe ihren Weg gefunden hatte, sind jedoch auch dort einige Aktionen der Mitgliederwerbung gescheitert: Der Versuch, eine Familiengruppe zu gründen, verlief vor einigen Jahren im Sand und auch die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde Königsbronn blieb wiederholt ohne jede Resonanz.

Überalterung bleibt ein Thema

Die Entscheidung, nicht mehr um den Nachwuchs zu kämpfen, hat der Verein daraufhin ganz bewusst getroffen. Dadurch ist die Überalterung der Mitglieder ein stets präsentes Thema: Ein Großteil der Wanderfreunde ist bereits älter als 60. „Die sind aber immer noch fit. Die 60-Jährigen von heute kann man mit denen von früher gar nicht mehr vergleichen“, sagt Haug, der seit dem Jahr 2001 Vorsitzender der Ortsgruppe und mittlerweile selbst bereits 70 Jahre alt ist. So lange sich die Mitgliederzahlen allerdings weiter so entwickeln wie in der jüngsten Vergangenheit, könne man zufrieden sein. „Es stehen dann zwar bei allen Veranstaltungen immer die Alten vorne dran, aber es funktioniert.“