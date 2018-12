Sontheim/Brenz Schulsanierung: Sontheim setzt den Rotstift an

Sontheim/Brenz / Laura Strahl

Bei den Arbeiten im ehemaligen Hauptschulgebäude kann Sontheim nun wohl doch noch sparen. Der Eigenanteil läge damit bei 732 000 Euro – zuletzt war von 1,2 Millionen Euro die Rede.

Die Außensanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes ist geschafft. Fehlt nur noch die Innensanierung – ein Schritt, für den sich der Gemeinderat im September grundsätzlich ausgesprochen hatte. Allerdings unter einer Voraussetzung: Der Eigenanteil der Gemeinde soll bei höchstens 975400 Euro liegen. Denn dass sich der Betrag seit der ersten Vorstellung der Pläne im Jahr 2017 auf 1,2 Millionen Euro erhöht hatte, wollte man schlichtweg nicht akzeptieren.

Doch kein Treppenlift

Wo aber den Rotstift ansetzen? Darüber haben sich Verwaltung, Gemeinderat und Vertreter der Grund-, Werkreal- und Realschule in den vergangenen Wochen Gedanken gemacht. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde nun das Ergebnis dieser Beratungen bekannt und beschlossen: Durch den Verzicht bzw. Aufschub bestimmter Maßnahmen kann der Eigenanteil der Gemeinde auf rund 732000 Euro gedrückt werden. Dementsprechend reduzieren sich auch die Gesamtkosten von zuletzt erwarteten 2,9 Millionen auf knapp zwei Millionen Euro.

Das größte Einsparpotenzial (265000 Euro) sah man beim Treppenlift, den das Landratsamt für Schüler mit Handicap für unverzichtbar gehalten hatte. Bei Bedarf könne man auf barrierefreie Unterrichtsräume im Realschulgebäude ausweichen, erklärte Bürgermeister Matthias Kraut. Den Lift benötige man daher nicht. Weitere 225000 Euro kann die Gemeinde durch den Weiterbetrieb der Heizungsanlage sparen. Man wolle die Anlage 2020 nach Auslauf des Vertrags vom derzeitigen Contracting-Partner übernehmen, so Kraut, und rechne damit, dass die Anlage dann noch circa zehn bis 15 Jahre weiterbetrieben werden könne. Einsparungen von jeweils rund 62000 Euro ergeben sich zudem durch den Verzicht auf einen neuen Bodenbelag in den Technikräumen des Untergeschosses sowie ein neues Angebot für die raumlufttechnischen Anlagen, das niedriger liegt, als erwartet. Weitere 42500 Euro spart man durch den Verzicht auf Oberlichter in den Unterrichtsräumen. Hier, so die Erläuterung, habe eine Berechnung ergeben, dass ohnehin keine Verbesserung hätte erzielt werden können. Weiteres Einsparpotenzial hat man unter anderem beim Bodenbelag der Schulflure ausgemacht. Durch Ausbesserungsarbeiten sollen die Terrazzoplatten erhalten bleiben.

Bei den nicht baulichen Maßnahmen wurde ebenfalls der Rotstift angesetzt. So will man auf die seitens der Schule gewünschte Neuausstattung von 15 Unterrichts- und Werkräumen, der Schulbücherei, des Waschraums, der Schulküche, des Esszimmers, der Lehrmittelräume und der Garderoben verzichten. Die Anschaffungskosten von circa 237000 Euro seien nicht förderfähig und müssten daher komplett von der Gemeinde getragen werden. „Das heißt aber nicht, dass das alles nicht kommt“, versicherte Kraut. Man wolle in diesem Bereich in den kommenden Jahren nachjustieren, zuvor aber mit der Schule ein Ausstattungskonzept erarbeiten.

Ähnlich sieht es im Bereich Medienausstattung der Grundschule aus. Auch hier soll auf die Anschaffung von Displays mit Touchfunktion und Dokumentenkameras verzichtet werden (Einsparung 76500 Euro). Es sei klug, noch abzuwarten, welche Fördermöglichkeiten der Digitalpakt Schule bringt. Um den Überblick zu behalten, soll auch hier ein Medienentwicklungsplan ausgearbeitet werden.

Aus 1,7 Millionen werden 1,3 Millionen Euro

Förderung: Durch die Einsparungen reduziert sich auch die Summe, die die Gemeinde aus dem Ausgleichstock und dem Kommunalen Sanierungsfonds erhält. Bei den zuletzt angesetzten Kosten von 2,9 Millionen Euro hätte man mit knapp 1,7 Millionen Euro rechnen können (Ausgleichstock: 650 000 Euro, Kommunaler Sanierungsfonds: rund eine Millionen). Bei den jetzt errechneten Kosten von knapp zwei Millionen Euro reduziert sich die Summe auf insgesamt rund 1,3 Millionen Euro.

Zeitplan: Die Innensanierung soll auf 2019 und 2020 aufgeteilt werden. Läuft alles nach dem Plan der Verwaltung, wäre der Schulbetrieb vom 29. Juli 2019 bis zum 12. September 2020 eingeschränkt. Um den Schulbetrieb während dieser Zeit aufrecht erhalten zu können, könnten weitere Kosten für die alternative Unterbringung von Klassen entstehen.