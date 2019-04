Am Ostermontag, 22. April, lädt die Volkshochschule Syrgenstein zu einem Konzert mit klassischer Musik in das Foyer der Bachtalhalle.

Am Ostermontag, 22. April, lädt die Volkshochschule Syrgenstein zu einem Konzert mit klassischer Musik in das Foyer der Bachtalhalle. Schülerinnen und Schüler von Sabine Seidl und Jörg Lanzinger musizieren an diesem Abend auf Klavier, Gitarre und Hackbrett. Dabei wird ein breites Niveau abgedeckt, es reicht von jungen Anfängern bis hin zu Teilnehmerinnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.