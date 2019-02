Sontheim Schüler sollen ihre Talente entdecken

Sontheim / Laura Strahl

Die Sontheimer Schule arbeitet nun mit acht Betrieben zusammen. Darunter sind auch sozialen Einrichtungen.

Die Idee ist nicht neu, auch an der Sontheimer Schule nicht. Seit einigen Jahren schon bestehen zwischen der Bildungseinrichtung und drei örtlichen Betrieben Partnerschaften (Röhm, CMC, Leonhard Weiss). Durch Praktika und andere Berührungspunkte, so Rektor Rainer Schulz, biete man den Schülern dadurch die Möglichkeit, schlummernde Talente zu entdecken und Potenziale zu entfalten.

Orientierungshilfe im sozialen Berufsalltag bieten seit einer Feierstunde am Mittwoch das Seniorenheim des Arbeiter-Samariter-Bunds, das Kinderhaus in der Au (evangelische Kirchengemeinde Sontheim), der Kindergarten St. Franziskus (katholische Kirchengemeinde) sowie das Brenzer Kindernest und der Kindergarten Pusteblume in Bergenweiler (evangelische Kirchengemeinde Brenz-Bergenweiler). Ebenfalls neu ist eine Partnerschaft mit der Firma Siegfried Wölz Stahl- und Metallbau aus Gundelfingen.

Unüberbietbare Erfahrungen

Umrahmt von Auftritten der Schulband und der Lehrerband wurden die von der Industrie- und Handelskammer vorbereiteten Verträge unterzeichnet. „Fünf auf einen Streich“, freute sich Bürgermeister Matthias Kraut in Anlehnung an das Märchen vom tapferen Schneiderlein. „Das Lernen außerhalb der Klasse hat einen besonderen Wert“, lobte er die Partnerschaften. Diese Erfahrungen seien „unüberbietbar, was die Echtheit angeht“. Auch Schulrat Andreas Kappeler vom Staatlichen Schulamt in Göppingen war erfreut über das bunte Portfolio, das man nun in Sontheim vorweisen kann.

Im Namen des Unternehmens Siegfried Wölz dankte Steffen Wildner für die Chance, der nächsten Generation zu helfen, ihren Weg zu finden. „Die Zeiten, in denen wir die Hände in den Schoß legen und auf Bewerbungen warten konnten, sind vorbei.“ Auch im sozialen Bereich herrsche Fachkräftemangel, bestätigte Pfarrer Rolf Bareis für die Kirchengemeinden. Man freue sich daher über die Zusammenarbeit mit der Schule.

Ähnlich sah es Ina Hildebrandt seitens des Seniorenheims. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig die Arbeit mit Senioren ist.“ Außerdem hofft sie auf einen schönen Nebeneffekt: die Unbeschwertheit. Sie soll sich von den Schülern auf die Senioren übertragen.

Mit Grüßen vom Ministerpräsident

Für 40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst überreichte Schulrat Andreas Kappeler Rektor Rainer Schulz eine Urkunde der Landesregierung - unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Schulz freute sich über die Auszeichnung. Er wisse zwar nicht, wo die Zeit geblieben sei. Fest stehe aber: „Es waren 40 geile Jahre.“