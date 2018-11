Steinheim Hillerschüler nehmen ihre neue Mensa sehr gut an

Hillerschüler nehmen ihre neue Mensa sehr gut an

Steinheim / Carolin Wöhrle

Bis zu 125 Essen gehen an den besten Tagen der Woche in der neuen, gerade einmal zwei Monaten alten Mensa über die Theke.

Perfekt und optimal: So beschreibt Jürgen Gruhler, Konrektor der Steinheimer Hillerschule die Art und Weise, wie die Schüler ihre neue Mensa angenommen haben. Erst Mitte September war der 2,65 Millionen Euro teure Bau eröffnet worden. Jetzt, bald acht Wochen später, gehört er bereits fest zum Alltag der Schüler und der Lehrer.

Ausgelegt ist die Mensa auf 120 Gäste, bis zu 125 Essen gehen an manchen Tagen über die Theke. „Die Hoch-Zeiten sind dienstags und donnerstags, wenn die meisten Mittagsschule haben“, sagt Gruhler. Dabei wechseln sich Grundschüler und die Schüler der Sekundarstufe ab: Die Kleinen haben um 12 Schulschluss, die Großen nach der sechsten Stunde gegen 13 Uhr. „Was auch total gut läuft, ist das Kiosk“, sagt Gruhler. Hier werden täglich Kleinigkeiten wie Hot Dogs, Schnitzelwecken und Co. verkauft. „Das wird sehr gut angenommen, vor allem auch während der großen Pausen.“

Müssen es Hot Dogs sein?

Dass nicht alle Eltern begeistert vom Snack-Kiosk sind, ist Hauptamtsleiterin Beate Jung bewusst: „Ein heikles Thema. Natürlich fragen die ein oder anderen Eltern, ob es denn wirklich Hot Dogs sein müssen.“

Nein, muss es nicht. Bereits jetzt bereitet das Küchen-Team beispielsweise Obstsalat frisch zu. „Klar ist aber auch“, so Jung, „dass wir die Schüler während der Pausen oben an der Schule halten wollen. Und wenn wir nur noch Karotten und Co. anbieten, dann sind viele ganz schnell wieder unten im Dorf und holen sich dort etwas.“

Natürlich, so Jung, wäre abseits des Catering-Angebots beispielsweise auch eine Salatbar oder frisch vor Ort zubereitetes Essen in Zukunft denkbar und wünschenswert. Mit dem bestehenden vierköpfigen Küchenteam, das bereits jetzt alle Hände voll zu tun hat, wird das aber nicht umsetzbar sein.

Die Entscheidung darüber, in welchem Maße das Team aufgestockt werden könnte und ob sich das Essensangebot zukünftig noch weiterentwickeln kann, müsste allerdings der Steinheimer Gemeinderat treffen.