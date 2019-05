Der Neue Kammerchor gewann den „Chorpreis Deutsche Sprache“ bei den Landesschulchortagen.

Der Neue Kammerchor Heidenheim gewann den „Chorpreis Deutsche Sprache“ der Stiftung „Singen mit Kindern“, der im Rahmen der 30. Landesschulchortage Baden-Württemberg auf der Remstal Gartenschau Schwäbisch Gmünd und in Aalen ausgelobt wurde. Den Schülern unter Leitung von Thomas Kammel vom Schiller-Gymnasium gelang es mit ihrer Interpretation des Stücks „Immortal Bach“ des norwegischen Komponisten Knut Nystedt die Jury zu überzeugen und diesen Preis zum sechsten Mal nach Heidenheim zu holen. 1200 Schüler in 22 Chören nahmen an den beiden Landesschulchortagen unter dem Motto „Vom murmelnden Quellen und tosenden Flüssen“ teil.