Ein erster Entwurf für einen Überweg in Bolheim wird in zwei Wochen erwartet.

In etwa zwei Wochen erwartet Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau im Herbrechtinger Rathaus, den Vorentwurf für das Anbringen eines Zebrastreifens auf der Heidenheimer Straße.

Auf dessen Grundlage werden Gespräche mit der Landkreisverwaltung aufgenommen. Um die verkehrsreiche Ortsdurchfahrt von Bolheim für Fußgänger sicherer zu machen, arbeiten beide Behörden zusammen.

Da die Heidenheimer Straße eine Landesstraße ist, hat das Landratsamt bei der Querungshilfe das Sagen. Die Stadt wiederum wird auf Höhe des Awo-Altenheims die beiden Bushaltestellen instandsetzen. Hier soll auch der Zebrastreifen angelegt werden. Zudem möchte die Stadt einen festen Weg ins Zoeppritz-Wohnquartier anlegen. Bisher gibt es nur eine Art Trampelpfad.

Die Entwurfsplanung hat die Stadtverwaltung beim Ingenieurbüro Kolb in Auftrag gegeben. In einem weiteren Schritt wird hier untersucht, ob an der Kreuzung der Heidenheimer Straße mit der Zoeppritzstraße ein Kreisverkehr eingerichtet werden könnte.