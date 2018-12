Kommentar Insolvenz bei SHW CT: Noch ist das Licht nicht aus

Königsbronn / Klaus Dammann

Erneut wurde bei SHW CT in Königsbronn Insolvenz beantragt. Für die Mitarbeiter heißt das: erneut bangen. Doch noch ist die Hoffnung nicht vergebens. Ein Kommentar.

Manchmal könnte man fast denken, dass sich die schlechten Nachrichten häufen, wenn es auf das Jahresende zugeht.

Bei Varta in Dischingen will sich angesichts eines bevorstehenden Weiterverkaufs mit fraglichen Folgen keine so richtige Festfreude einstellen, und nun noch Königsbronn: Zum dritten Mal in fünf Jahren müssen die 162 Mitarbeiter der SHW Casting Technologies eine Insolvenz ertragen. Und das, wo doch erst im Frühjahr mit dem Verkauf an die Rheinische Mittelstandsbeteiligungs GmbH ein erfolgreicher Ausstieg aus dieser unerquicklichen Situation gelungen war.

Nun geht das Ganze wieder von vorne los, nachdem sich gezeigt hat, dass die liquiden Mittel des Investors nicht ausreichen, um den Betrieb führen zu können. An fehlenden Aufträgen bei dem inzwischen SHW High Precision Casting Technologies benannten Unternehmen liegt es ja schließlich nicht, wie allseits betont wird.

Unsicherheit, Verärgerung, Missmut, Frustration machen sich bei der Belegschaft breit – alles Gefühle, die man nur zu gut nachvollziehen kann. Aber – auch wenn es schwerfällt – zu einem sollten sie nicht führen: dass man schon jetzt aufgibt und keine Chance mehr erkennen kann. Weiterkämpfen ist, wie es seitens der IG Metall heißt, das Gebot der Stunde.

Denn wirklich Schluss ist erst, wenn der Letzte endgültig das Licht ausmacht.